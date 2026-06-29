Στη δημοσιότητα ήρθε μια συγκλονιστική μαρτυρία για τη 35χρονη που πέθανε στη Λιβαδειά μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Άτομο που ήταν μέσα στο χειρουργείο είπε ότι η γυναίκα ήταν υγιέστατη και τόνισε πως μπορεί να έγινε κάτι λάθος στην καισαρική τομή, με αποτέλεσμα να προκληθεί ακατάσχετη αιμορραγία, η οποία δεν αντιμετωπίστηκε και σωστά από τους γιατρούς.

«Η γυναίκα παρέμεινε στο χειρουργείο, αλλά κατά τον χρόνο ανάνηψης στην αίθουσα του χειρουργείου, άρχισε να αιμορραγεί από κάτω. Ξεκίνησαν, λοιπόν, στην αρχή τα συντηρητικά μέσα με τα λεγόμενα μητροσυσπαστικά φάρμακα. Είδαν ότι η μήτρα δεν ανταποκρινόταν και ότι συνέχιζε να αιμορραγεί. Η αναισθησιολόγος είδε την αθρόα αποβολή αίματος, μη φυσιολογικής ροής και έντασης και τότε χτύπησε συναγερμό. Τελειώνει το χειρουργείο γύρω στις 12:00-12:30 η ώρα. Παραμένει για ακόμη ανάνηψη η ασθενής. Δεν μπαίνει αμέσως στο ασθενοφόρο, περιμένεις. Βλέπεις, μήπως ξαναρχίσει πάλι αιμορραγία από κάποιο άλλο σημείο; Όταν λοιπόν ταυτόχρονα γινόταν η επικοινωνία για εύρεση κρεβατιού σε ΜΕΘ, εμείς παρακολουθήσαμε την ανάνηψη του ασθενούς», είπε ο μάρτυρας στο Live News.

«Η ασθενής άρχισε μετά τις 7 το απόγευμα, να παρουσιάζει πάλι αστάθεια. Δεν μπορείς να κρατήσεις έναν άνθρωπο στη ζωή μόνο με τα φάρμακα. Γιατί όσο πιο πολύ ανεβάζεις τα φάρμακα, τόσο πιο πολύ στρεσάρεις την καρδιά, και τελικά αυτή η καρδιά πέθανε. Μετά από λίγο υποτροπίασε προφανώς η αιμορραγία, από το σημείο του πλακούντα. Συνήθως από εκεί υποτροπιάζουν. Δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε. Ήταν υγιέστατη. Ό,τι έχει να κάνει έλαβε χώρα από την καισαρική τομή και τούδε. Δεν είχε καμία παθολογία, δεν είχε απολύτως τίποτα η γυναίκα. Όλοι, δηλαδή, εκεί μέσα, είναι πανέμπειροι στις καισαρικές. Άρα ήταν κάτι που διέλαθε της προσοχής. Έμεινε κάποιο κομμάτι, ή κατά την αποκόλληση του πλακούντα άνoιξε κάποιο αγγείο, το οποίο προς στιγμήν δεν αιμορράγησε και όταν έκλεισε η μήτρα άρχισε να αιμορραγεί; Εικάζουμε όλοι, ότι κάποιο κομμάτι του πλακούντα ήταν αυτό το οποίο, όταν κατά την αποκόλλησή του, προκάλεσε την αιμορραγία που ξεγέλασε τον χειρουργό εκείνη τη στιγμή που έκλεινε τη μήτρα και δεν το είδε. Γιατί δεν φαινόταν. Δεν κλείνεις τη μήτρα ενώ βλέπεις ότι αιμορραγεί, θα το βρεις μπροστά σου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η γυναίκα είχε μεταβεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς για προγραμματισμένη καισαρική τομή. Ο τοκετός ολοκληρώθηκε και η μητέρα γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, καθώς είχε ήδη έναν 8χρονο γιο.

Λίγες ώρες αργότερα, όμως, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή μητέρα παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία μετά τον τοκετό.

Οι γιατροί την υπέβαλαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν την αιμορραγία και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου συνεχίστηκε η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και την τοπική κοινωνία.