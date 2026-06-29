Ξέσπασε σε δηλώσεις που παραχώρησε στην τηλεόραση ο πατέρας της 35χρονης στη Λιβαδειά που πέθανε λίγες μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της.

«Το λουλούδι μου έφυγε. Θέλω να αποδοθούν ευθύνες. Είναι χασάπηδες, δεν είναι γιατροί. Τι να πω παραπάνω; Μου έφυγε το λουλούδι της ζωής μου», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Το λουλούδι μου έφυγε. Θέλω να αποδοθούν ευθύνες. Είναι χασάπηδες, δεν είναι γιατροί. Τι να πω παραπάνω; Μου έφυγε το λουλούδι της ζωής μου. Άφησε πίσω της ένα μωρό… Δεν πρόλαβε να το δει στα μάτια της, όχι να το μεγαλώσει», είπε στη συνέχεια.

«Μια χαρά ήταν. Έκανε κανονικά τις εξετάσεις της. Μου τη φάγανε την κόρη μου. Να αποδοθούν ευθύνες. Αυτό θέλω. Είμαστε στο 2026. Τι γιατροί είναι αυτοί; Γιατροί ή χασάπηδες; Να μάθω ποιος έχει την ευθύνη, αυτό θέλω», δήλωσε στην εκπομπή του Star.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η γυναίκα είχε μεταβεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς για προγραμματισμένη καισαρική τομή. Ο τοκετός ολοκληρώθηκε και η μητέρα γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, καθώς είχε ήδη έναν 8χρονο γιο.

Λίγες ώρες αργότερα, όμως, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή μητέρα παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία μετά τον τοκετό.

Οι γιατροί την υπέβαλαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν την αιμορραγία και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου συνεχίστηκε η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και την τοπική κοινωνία.