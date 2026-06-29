Μπροστά σε μια πρωτοφανή χρηματιστηριακή απάτη βρέθηκε ο Γιώργος Λιάγκας, όταν στενός του φίλος και άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του υπεξαίρεσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τους λογαριασμούς του, οδηγώντας την υπόθεση στα δικαστήρια.

«Περισσότερο με πείραξε ότι όταν έληξε όλο αυτό και βρεθήκαμε πια στις αίθουσες, τον έφτυσα μια μέρα. Όταν ο άλλος έρχεται στα μούτρα σου, σου έχει φάει 350 χιλιάρικα και σε λέει και ψεύτη, τον έφτυσα, ναι, προφανώς. Και δεν με έβγαλαν και έξω από την αίθουσα, γιατί κατάλαβαν πραγματικά τι γίνεται» περιέγραψε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος για την ένταση που επικράτησε στη δικαστική αίθουσα.

Η κλοπή των κωδικών και οι παράνομες συναλλαγές

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε όταν ο συγκεκριμένος επαγγελματίας, με σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, εκμεταλλεύτηκε τη φιλοξενία και την προσωπική σχέση που είχε με τον παρουσιαστή. Όπως εξήγησε ο Γιώργος Λιάγκας, ο δράστης «είχε κλέψει τους κωδικούς μου από τη χρηματιστηριακή –και βλέπουμε εδώ τώρα το πόσο ασφαλείς είναι οι χρηματιστηριακές– και έπαιζε σαν να είναι ο Λιάγκας. Έχανε τα λεφτά, έβγαζε το κέρδος από τις αγοραπωλησίες, έμπαινε σε μετοχές μικρές, έπαιρνε με τα λεφτά μου μετοχές μικρές και πήγαινε αυτός και συμμετείχε σε Δ.Σ. Μιλάμε τώρα για απίστευτο σκάνδαλο».

Η οικονομική ζημία ήταν τεράστια, καθώς ο χρηματιστής «μου υπεξαίρεσε ένα αντίστοιχο ποσό, πάνω από 350.000 ευρώ». Παρά το μέγεθος της απώλειας, ο παρουσιαστής εστίασε στο ηθικό κομμάτι της προδοσίας: «Αυτό που με πείραξε περισσότερο δεν ήταν τα 350 χιλιάρικα. Τα λεφτά είναι λεφτά, αλλά έτσι κι αλλιώς τα έχετε ποτέ μπροστά σας; Ένα νούμερο σε έναν τραπεζικό λογαριασμό είναι. Λες “έχω 350 χιλιάρικα”, είναι και λίγο στο μυαλό μας το τι είναι τα λεφτά».

Η αντεπίθεση με ψεύτικες κατηγορίες

Η κατάσταση περιπλέχθηκε όταν ο κατηγορούμενος προσπάθησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα προκειμένου να γλυτώσει τις νομικές συνέπειες. Πριν προλάβει να κατατεθεί η επίσημη μήνυση, ο πρώην φίλος του ισχυρίστηκε «ότι όλο αυτό εγώ το έκανα ψέματα, ότι το έστησα και το έβγαλα από το μυαλό μου ότι με έκλεψε, επειδή τα λεφτά δεν ήταν δικά μου, ήταν ενός συγγενικού προσώπου, τα είχα δανειστεί και τα έχασα επειδή τα έπαιξα στο χρηματιστήριο».

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δύσκολη: «Πήγα στο δικαστήριο και δεν είναι μόνο ότι μου είχε φάει 350 χιλιάρικα. Σε καίει το ότι πρέπει να αποδείξεις ότι δεν έχεις εσύ τη συκοφαντική δυσφήμιση. Και ω του θαύματος, στο πλευρό του έρχεται και η χρηματιστηριακή εταιρεία και λέει το ίδιο, ότι δεν ήταν δικά μου τα λεφτά και ότι το έβγαλα από το μυαλό μου».

Η τελική απόφαση της δικαιοσύνης

Παρά τις αντιξοότητες, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κατάφεραν να ξετυλίξουν το νήμα της απάτης. «Απόλυτα δικαιώθηκα. Η δικαιοσύνη και οι αρχές, όταν θέλουν, μπορούν να βρουν. Βρήκαν μία κίνηση που έπαιζε αυτός από ένα πανεπιστήμιο που σπούδασε, μακριά από την Αθήνα –που πρακτικά δεν γινόταν– μία κίνηση. Αυτός είχε κάνει πολλές πράξεις» δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Σχετικά με το αν κατάφερε να πάρει πίσω την περιουσία του, ο ίδιος διευκρίνισε πως του επεστράφη «ένα μέρος, όχι όλα». Η ιστορία έκλεισε σε ένα δικηγορικό γραφείο χρόνια αργότερα, με μια όψιμη μεταμέλεια από την πλευρά του υπαίτιου.

«Με τον άνθρωπο αυτόν βρέθηκα κάποια στιγμή μετά, όταν έπρεπε να δοθούν κάποια χρήματα στο δικηγορικό γραφείο, και μετά από χρόνια μου ζήτησε συγγνώμη. Όχι για το ότι μου έφαγε τα λεφτά. Εγώ καταλαβαίνω και τον εγκληματία, ότι κάποιους λόγους έχει. Μπορεί να χρωστούσε. Το “συγγνώμη” για μένα ήταν το ότι με κατηγόρησε κιόλας, ενώ μου είχε φάει τα λεφτά» κατέληξε ο παρουσιαστής.