Φωτιά ξέσπασε σήμερα (29/6/2026) το μεσημέρι, περίπου στις 15:00, σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ηλεία κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, η φωτιά ξεκίνησε από καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης και επεκτάθηκε προς θερμοκηπιακές εκτάσεις, με κατεύθυνση προς το Ψάρι
Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια ή υποδομές.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.