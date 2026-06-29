Φωτιά ξέσπασε σήμερα (29/6/2026) το μεσημέρι, περίπου στις 15:00, σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ηλεία κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η φωτιά ξεκίνησε από καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης και επεκτάθηκε προς θερμοκηπιακές εκτάσεις, με κατεύθυνση προς το Ψάρι

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 29, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.