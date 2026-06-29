Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σχολίασε την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, κάνοντας λόγο για ένα «γενναίο βήμα» και για την εκπλήρωση ενός ιστορικού χρέους.

Όπως ανέφερε, «κάθε ελεύθερος άνθρωπος αναμένει πλέον και το επόμενο βήμα», υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προχωρήσει και στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Σαμαρά, μια τέτοια κίνηση «θα αποτελέσει αποφασιστικό ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια του Ερντογάν», τα οποία, όπως υποστηρίζει, στρέφονται εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και του κουρδικού λαού.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ τη σθεναρή υποστήριξή της σε μια τέτοια πρωτοβουλία.

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έκανε το γενναίο βήμα και εκπλήρωσε ένα ιστορικό χρέος, αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία που υπέστησαν οι Αρμένιοι τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος αναμένει πλέον και το επόμενο βήμα. Δηλαδη την αναγνώριση από το Ισραήλ και της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει αποφασιστικό ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια του Ερντογάν που στρέφονται εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και του γενναίου κουρδικού λαού. Οφείλει η Ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την σθεναρή υποστήριξή της σε μια τέτοια πρωτοβουλία.