Η ολιστική θεραπεία αποτελεί πλέον τον κεντρικό άξονα στη φιλοσοφία ζωής που υιοθετεί η πριγκίπισσα Κέιτ, ακολουθώντας τις πάγιες πεποιθήσεις του πεθερού της, βασιλιά Καρόλου, μετά τη σχεδόν ταυτόχρονη περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισαν. Μετά την ολοκλήρωση της ορειβατικής δοκιμασίας National Three Peaks Challenge, η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια, αναδεικνύοντας τη σημασία των εναλλακτικών προσεγγίσεων στη διαχείριση σοβαρών ασθενειών.

Στο εκτενές και βαθιά προσωπικό κείμενο που δημοσιοποίησε, η πριγκίπισσα της Ουαλίας περιέγραψε τη σκληρή πραγματικότητα της διάγνωσης:

«Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε αυτή τη χώρα ακούνε τις λέξεις που κανείς δεν θέλει να ακούσει. Αυτό που ακολουθεί είναι ένα μονοπάτι που δοκιμάζει κάθε κομμάτι αυτού που είμαστε: σωματικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά και πνευματικά. Οι προκλήσεις απλώνονται προς τα έξω, επηρεάζοντας οικογένειες, φιλίες, την εργασία και τις ήσυχες στιγμές που περνάμε μόνοι με τις σκέψεις μας.

Ο καρκίνος δεν επηρεάζει μόνο το σώμα. Αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι και αισθάνεσαι και επηρεάζει βαθιά κάθε πτυχή της ζωής. Το γνωρίζω αυτό προσωπικά, και ξέρω ότι το ταξίδι κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία απαιτεί κάτι περισσότερο από την ιατρική μόνο».

Η δημόσια αυτή στήριξη συνδέεται άμεσα με τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο μέλη της βασιλικής οικογένειας, καθώς η κοινή τους εμπειρία ενίσχυσε έναν ήδη υπάρχοντα δεσμό αμοιβαίου σεβασμού. Αναφερόμενη στον σκοπό της προσπάθειάς της, η οποία στηρίζει τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity, η Κέιτ Μίντλετον συμπλήρωσε:

«Ανάλαβα το National Three Peaks Challenge, όχι απλώς ως μια σωματική προσπάθεια, αλλά ως μια ευκαιρία να εξερευνήσω τη ζωή πέρα από τη διάγνωση και να προσφέρω κάτι πίσω. Το Royal Marsden είναι ένα μέρος που έχει μεγάλη σημασία για μένα και του οποίου η φροντίδα και η εξειδίκευση αλλάζουν τη ζωή τόσων πολλών ανθρώπων.

Μέσα από αυτή την πρόκληση, θέλω να ευαισθητοποιήσω το κοινό για τις βαθύτερες επιπτώσεις των σοβαρών ασθενειών και τη σημασία της ολιστικής υγειονομικής περίθαλψης. Κάθε άτομο είναι διαφορετικό, και η διασφάλιση μιας προσέγγισης που εστιάζει σε ολόκληρο τον άνθρωπο επιτρέπει σε όσους ζουν με τον καρκίνο να διαχειριστούν την βαθιά προσωπική πρόκληση της διάγνωσης.

Οι ολιστικές θεραπείες λειτουργούν συμπληρωματικά με τις κλινικές μεθόδους και ενισχύουν την ικανότητα των ασθενών να διατηρούν την ευεξία, την ψυχική τους ανθεκτικότητα και την ποιότητα ζωής τους κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου».

Η μάχη του Καρόλου για την εναλλακτική ιατρική

Ο βασιλιάς Κάρολος υποστηρίζει έμπρακτα την ομοιοπαθητική εδώ και δεκαετίες, θεωρώντας τη βασικό στοιχείο της καθημερινότητάς του. Στο σύγγραμμα «Charles: The Alternative Prince», ο Έντουαρντ Ερνστ καταγράφει ότι ο Μονάρχης «δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την εναλλακτική ιατρική».

Μάλιστα, ο ίδιος μελετητής είχε αποκαλύψει στο περιοδικό The Scientist το 2022 ότι ο βασιλιάς Κάρολος «θέλει να χρησιμοποιήσει –όσο το δυνατόν περισσότερο– την εναλλακτική ιατρική στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Βρετανίας αλλά και στην ιατρική παγκοσμίως».

Η πίστη του αυτή αποτυπώνεται τόσο στον ρόλο του ως Βασιλικός Προστάτης της Σχολής Ομοιοπαθητικής όσο και στη στελέχωση του ιατρικού του οίκου με υποστηρικτές της μεθόδου, όπως ο Δρ. Μάικλ Ντίξον. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, σε επίσημη τοποθέτησή του προς την εφημερίδα The Sunday Times σχετικά με τον επικεφαλής γιατρό, ξεκαθάρισε τα όρια αυτής της προσέγγισης:

«Η θέση του είναι ότι οι συμπληρωματικές θεραπείες μπορούν να συνυπάρχουν με τις συμβατικές θεραπείες, όπου αυτές είναι ασφαλείς, κατάλληλες και βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις».

Η νέα φιλοσοφία για τη διαδικασία της ίασης

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, κλείνοντας το μήνυμά της, έδωσε μια νέα διάσταση στην έννοια της ανάρρωσης, σημειώνοντας την ανάγκη για εσωτερική ισορροπία, μια θέση που ευθυγραμμίζεται πλήρως με την ολιστική φιλοσοφία που προωθεί το Παλάτι:

«Έχουμε την ευκαιρία να αναδιαμορφώσουμε το πώς θα είναι το μέλλον της ολιστικής φροντίδας του καρκίνου, επιτρέποντας σε περισσότερους ανθρώπους, σε εθνικό επίπεδο, να έχουν πρόσβαση στο είδος της εξατομικευμένης υποστήριξης που μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά κατά τη διάρκεια και μετά την ιατρική θεραπεία.

Η θεραπεία, είτε προσωπική είτε συλλογική, δεν αφορά μόνο το να διορθώνεις ό,τι είναι λάθος. Αφορά την εύρεση ισορροπίας στον τρόπο που ζούμε. Ανάμεσα στην προσπάθεια και την αποδοχή, ανάμεσα στον έλεγχο και την εμπιστοσύνη, ανάμεσα στη σκέψη και στο να υπάρχουμε απλώς. Επειδή τελικά, η γενναιότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το να πιέζεις προς τα μπρος. Έχει να κάνει με το να ξέρεις πώς να παραμένεις γειωμένος, συνδεδεμένος και παρών, ανεξάρτητα από το έδαφος ή το τοπίο που περπατάς».