Οι λεπτομέρειες της συμβίωσης και οι συνήθεις αφορμές που προκαλούν τριβές ανάμεσα στην Κατερίνα Γερονικολού και τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ήρθαν στο φως μέσα από πρόσφατες δηλώσεις της ηθοποιού. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, αναφέρθηκε στον τρόπο που διαχειρίζονται τις διαφωνίες τους, εξηγώντας ότι οι ρυθμοί και οι ισορροπίες αλλάζουν όσο μια σχέση αποκτά μεγαλύτερη διάρκεια.

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη διαδικασία της αμοιβαίας κατανόησης, σημειώνοντας:

«Κυρίως γιατί είμαστε διαφορετικοί. Για το σπίτι, για το πρόγραμμα. Μετά από πολύ καιρό βαριέσαι κιόλας να τσακωθείς. Τον έχεις αποδεχτεί τον άλλον με τα καλά του και με τα κακά του».

Η τηλεοπτική πορεία και η κριτική

Πέρα από τα ζητήματα της καθημερινότητας, η συζήτηση στράφηκε και στα επαγγελματικά βήματα του συντρόφου της, με αφορμή τον ρόλο του ως παρουσιαστή στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Η Κατερίνα Γερονικολού ρωτήθηκε για τη δημόσια έκθεση και την κριτική που δέχεται ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο πλαίσιο της τηλεοπτικής του παρουσίας.

Θέλοντας να περιγράψει τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν να ξεχωρίζει στη μικρή οθόνη, η ηθοποιός δήλωσε:

«Αυτό είναι και αυθόρμητο και έτσι είναι αυτή η δουλειά, κρινόμαστε. Νομίζω ότι έχει δυνατό στομάχι, το κάνει ούτως ή άλλως πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν το ξέρει ότι το κάνει πολύ καλά, αλλά θεωρώ ότι το κάνει πάρα πολύ καλά γιατί είναι αυθεντικός, γιατί έχει χιούμορ, γιατί είναι ο εαυτός του. Οπότε αυτό που χρειάζεται για την τηλεόραση πιστεύω ότι το έχει».