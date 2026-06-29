Με τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου τύπου «aviator» εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προκαλώντας νέο κύμα σχολίων και αντιδράσεων στα social media.

Ο Γάλλος πρόεδρος επέλεξε να φορέσει τα γνωστά γυαλιά κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Σουλτάνο του Ομάν, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία.

Η συγκεκριμένη επιλογή δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς τα γυαλιά έχουν συνδεθεί με αρκετές δημόσιες εμφανίσεις του Μακρόν τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα μεγάλη αίσθηση είχαν προκαλέσει όταν τα φόρεσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, με τις σχετικές φωτογραφίες να γίνονται viral.

Οι χρήστες των social media δεν άργησαν να σχολιάσουν τη νέα εμφάνιση του Γάλλου προέδρου, με αρκετούς να αναφέρουν ότι υιοθετεί ξανά το στιλ που του έχει χαρίσει το ανεπίσημο παρατσούκλι «Top Gun Macron», παραπέμποντας στον εμβληματικό κινηματογραφικό ήρωα που υποδύθηκε ο Τομ Κρουζ.

Παράλληλα, δεν έλειψαν οι εικασίες για τους λόγους που επέλεξε να φορέσει τα γυαλιά. Ορισμένοι χρήστες απέδωσαν την επιλογή στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη Γαλλία, εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

🇫🇷🇴🇲 Domestic abuse survivor Emmanuel Macron is wearing sunglasses indoors again, this time while meeting the Sultan of Oman. pic.twitter.com/1sAQMhXi1G — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 29, 2026

Άλλοι υπέθεσαν ότι ίσως σχετίζεται με κάποιο πρόβλημα στο μάτι του, καθώς στο παρελθόν είχαν διατυπωθεί αντίστοιχες εικασίες, ενώ δεν έλειψαν και χιουμοριστικά σχόλια που αναφέρονταν στη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν.

Η εμφάνιση του Εμανουέλ Μακρόν απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ακόμη και μια στιλιστική επιλογή μπορεί να γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης στο διαδίκτυο και να συγκεντρώσει χιλιάδες σχόλια μέσα σε λίγες ώρες.