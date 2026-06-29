Μια αναπάντεχη και άκρως πιπεράτη αποκάλυψη που κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου επεφύλασσε η Μαντόνα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τηλεοπτικής της συνέντευξης. Η 67χρονη πλέον βασίλισσα της ποπ, η οποία βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την κυκλοφορία του 15ου άλμπουμ της με τίτλο «Confessions II» στις 3 Ιουλίου, βρέθηκε καλεσμένη του δημοφιλούς παρουσιαστή του BBC Γκράχαμ Νόρτον, στο εμβληματικό Koko του Λονδίνου και έκανε συγκεκριμένες αποκαλύψεις που αφορούσαν την ίδια, τον πρώην της και την «πέτρα του σκανδάλου» απο την μακρινή Μελβούρνη.



Έχοντας μάλιστα καθισμένη ακριβώς δίπλα της την Κάιλι Μινόγκ, που εμφανίστηκε σε ρόλο-έκπληξη ως μπαργούμαν, η Μαντόνα αποφάσισε να ανοίξει την καρδιά της και να γυρίσει τον χρόνο πίσω, παραδεχόμενη δημόσια πως ένιωθε έντονη ζήλεια για την Αυστραλή σταρ εξαιτίας ενός πρώην συζύγου της.

Η συζήτηση άναψε όταν αναφέρθηκαν στην ιστορική εμφάνιση της Μαντόνα στα MTV Europe Music Awards το 2000, όταν είχε εμφανιστεί με ένα custom-made μπλουζάκι που έγραφε το όνομα της Κάιλι με στρας. «Ήμουν στη Western φάση μου, έβαζα στρας στα πάντα και προσπαθούσα να σκεφτώ τραγουδίστριες που είμαι λίγο ερωτευμένη μαζί τους» θυμήθηκε η Μαντόνα. «Και έτσι, φυσικά, σκέφτηκα την Κάιλι και έφτιαξα ένα μπλουζάκι με το όνομά της».

Η 58χρονη σήμερα Κάιλι Μινόγκ θυμήθηκε με τη σειρά της ότι δεν είχε καμία προειδοποίηση για αυτή την κίνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω τι έκανα, μάλλον απλά σταμάτησα ένα βήμα πριν λιποθυμήσω. Ήταν καταπληκτικό».



Τότε ήταν που η Μαντόνα πέρασε στην αποκάλυψη-βόμβα, κοιτάζοντας την καλή της φίλη στα μάτια: «Στην πραγματικότητα σε ζήλεψα λιγάκι». Όταν ρωτήθηκε για τον λόγο, η Μαντόνα απάντησε αφοπλιστικά: «Επειδή ήταν τόσο χαριτωμένη. Νομίζω ότι ο πρώην σύζυγός μου εκείνη την εποχή ήταν δαγκωμένος μαζί της. Ήμουν σε φάση, “Δεν θα γίνω ποτέ τόσο όμορφη όσο η Κάιλι”».

Αν και η Μαντόνα δεν κατονόμασε ποτέ ξεκάθαρα ποιον από τους δύο πρώην συζύγους της εννοούσε, όλα τα στοιχεία δείχνουν τον Γκάι Ρίτσι, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2000 και πήρε διαζύγιο το 2008, καθώς η εμφάνιση με το εν λόγω μπλουζάκι έγινε την ίδια χρονιά που ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου.



Η ειλικρινής και απόλυτα ανθρώπινη εξομολόγηση της Μαντόνα, που έδειξε ότι ακόμα και τα μεγαλύτερα είδωλα του πλανήτη έχουν τις δικές τους ανασφάλειες, έχει γίνει ήδη viral στα social media, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον εκατομμυρίων θαυμαστών παγκοσμίως που αποθεώνουν τη γυναικεία φιλία ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ντίβες της ποπ μουσικής σκηνής, σύμφωνα με την Daily Mail.

Δείτε το βίντεο: