Στιγμές τρόμου έζησε ένας κάτοικος στη Λαμία το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής. Μπαίνοντας στο σπίτι του, κοντά στην κεντρική οδό Καποδιστρίου, ήρθε αντιμέτωπος με ένα σκηνικό σοκ, καθώς έπιασε επ’ αυτοφώρω τρία άτομα να τον κλέβουν. Μετά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, μια νεαρή Ρομά συνελήφθη και οδηγήθηκε ήδη στη φυλακή για την απόπειρα κλοπής, ενώ η αστυνομία αναζητά τους συνεργούς της.



Του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.



Την νεαρή ακινητοποίησαν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού – που είχε αφήσει για λίγα λεπτά ανοιχτή την πόρτα – και ένας φίλος του που βρισκόταν στο σημείο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δράστες ήταν τρεις, καθώς μαζί με την κοπέλα στο σπίτι εισήλθαν και δύο άνδρες Ρομά 24 και 19 ετών που έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις διωκτικές αρχές. Μάλιστα ο 24χρονος για να μην ακινητοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη και το φίλο του, μεταχειρίστηκε βία χτυπώντας τους και προκαλώντας τους αμυχές!



Την νεαρή Ρομά παρέλαβαν άνδρες της Άμεσης Δράσης και στη συνέχεια συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, κατηγορούμενη για απόπειρα κλοπής. Επάνω της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρυσαφικά – κοσμήματα, πέντε λίρες και ένα ρολόι τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει κι ερευνάται επίσης η προέλευσή τους.



Οδηγήθηκε τη Δευτέρα (29/6/26) το μεσημέρι στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας όπου κρίθηκε ένοχη για την πράξη της και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 1 έτους χωρίς δυνατότητα μετατροπής ή αναστολής και χωρίς να δοθεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή της. Της αφαιρέθηκαν μόνο οι τρεις μέρες από την προσωρινή κράτησή της.



Να σημειώσουμε ότι αναζητήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου οι δύο συνεργοί της με αρνητικά αποτελέσματα. Ωστόσο ο 24χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ληστείας και θα τύχει της ανάλογης ποινικής μεταχείρισης.