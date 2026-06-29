Πλήρως φαίνεται πως ανατράπηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να απορρίψει το αίτημά του για κρατική αστυνομική προστασία εκτός των βασιλικών χώρων. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Δούκα του Σάσεξ, ο οποίος σχεδίαζε να ταξιδέψει με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, για τις εκδηλώσεις που αφορούν τη συμπλήρωση ενός έτους πριν από τους Αγώνες Invictus 2027 στο Μπέρμιγχαμ.

Απαντώντας στα βρετανικά δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο βασιλιάς Κάρολος πρόσφερε κατάλυμα στο παλάτι για να γεφυρωθεί το χάσμα, ο επίσημος εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι ξεκαθάρισε τη θέση του:

«Το πρόγραμμα του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνει τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές υποχρεώσεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Η ασφαλής διαμονή αποτελεί μόνο ένα στοιχείο ενός αποτελεσματικού σχεδίου προστασίας, καθώς ο κίνδυνος αφορά το πρόσωπο και όχι τον χώρο όπου βρίσκεται.»

Η κόντρα με τη RAVEC και το παρασκήνιο της διαφαινόμενης ακύρωσης

Το περιβάλλον του Δούκα του Σάσεξ αφήνει σαφείς αιχμές για τον τρόπο που οι βρετανικές αρχές χειρίζονται το ζήτημα της προστασίας μελών της βασιλικής οικογένειας που έχουν αποποιηθεί τα επίσημα καθήκοντά τους.

Ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι συμπλήρωσε χαρακτηριστικά:

«Το ζήτημα δεν ήταν ποτέ η διαμονή. Το πραγματικό θέμα είναι αν παρέχεται κατάλληλη και αναλογική προστασία καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης. Η ανεξάρτητη Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου, την οποία η ίδια η RAVEC (Εκτελεστική Επιτροπή για την Προστασία των Μελών της Βασιλικής Οικογένειας και Δημοσίων Προσώπων) έκρινε τον περασμένο Νοέμβριο ότι είναι απαραίτητη, εξακολουθεί να μην έχει συνεδριάσει. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό πώς μπορεί να υποστηριχθεί αξιόπιστα ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις παραμένουν αναλογικές, χωρίς να έχει προηγηθεί αυτή η ανεξάρτητη αξιολόγηση.»

Πληροφορίες από το περιβάλλον του Χάρι αναφέρουν ότι ο ίδιος αρνείται να εκθέσει τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ σε κινδύνους ή στην έντονη πίεση των παπαράτσι από τη στιγμή της άφιξής τους στη χώρα. Αν και η επίσκεψη αυτή θα αποτελούσε την πρώτη ευκαιρία για τον βασιλιά Κάρολο να δει τα εγγόνια του από το 2022, η έλλειψη κρατικών εγγυήσεων για την ασφάλειά τους καθιστά το ταξίδι αβέβαιο.

Η επίσημη τοποθέτηση καταλήγει υπογραμμίζοντας τις προθέσεις του πρίγκιπα για το μέλλον:

«Ο Δούκας συνεχίζει να εξετάζει κάθε διαθέσιμη επιλογή, ώστε η επίσκεψη να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και τα παιδιά του να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το Ηνωμένο Βασίλειο».