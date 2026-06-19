Ο βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να παρέμβει προσωπικά στην πολύκροτη κόντρα για τα μέτρα προστασίας των Σάσεξ, προσφέροντας δικούς του οικονομικούς πόρους αλλά και βασιλική κατοικία, προκειμένου ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ να ταξιδέψουν τον επόμενο μήνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κίνηση αυτή του μονάρχη έρχεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις του Χάρι με τον αδερφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, παραμένουν παγωμένες, με τις πληροφορίες από το περιβάλλον του Παλατιού να αναφέρουν ότι ο διάδοχος του θρόνου δεν είδε με καλό μάτι αυτή την εξέλιξη.

Η απόφαση του Καρόλου ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη κοινή επίσκεψη της τετραμελούς οικογένειας σε βρετανικό έδαφος μετά από τέσσερα χρόνια, καθώς ο μονάρχης επιθυμεί έντονα να περάσει χρόνο με τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες που προκαλεί αυτή η κίνηση.

Το παρασκήνιο της ασφάλειας και το «όχι» από το Υπουργείο Εσωτερικών

Το προγραμματισμένο πενθήμερο ταξίδι παρέμενε μετέωρο, καθώς το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών διατηρεί σταθερή τη στάση του, αρνούμενο να παρέχει στο ζευγάρι 24ωρη ένοπλη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση.

Ο δούκας του Σάσεξ, ο οποίος έχασε τη σχετική δικαστική διαμάχη, είχε ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι δεν θεωρούσε ασφαλές να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς επαρκή κάλυψη. Μάλιστα, το 2024 είχε απορρίψει πρόταση διαμονής στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, καθώς έκρινε ότι οι προσβάσεις του κτιρίου τον καθιστούσαν ευάλωτο.

Η κατάσταση ξεκαθάρισε μετά τις εγγυήσεις που δόθηκαν από τα Ανάκτορα για την ασφάλεια της οικογένειας εντός των προστατευόμενων ορίων της βασιλικής ιδιοκτησίας που θα τους παραχωρηθεί. Παράλληλα, αν και ο Χάρι έχει καταθέσει εγκαίρως το πλάνο του, η αρμόδια Επιτροπή RAVEC (στην οποία συμμετέχουν στελέχη της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Εξωτερικών) δεν έχει αναβαθμίσει το επίπεδο απειλής για το ζευγάρι.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης περιορίστηκε να δηλώσει:

«Πάγια πολιτική μας είναι να μη δημοσιοποιούμε λεπτομέρειες για αυτά τα μέτρα, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματικότητά τους και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των εμπλεκομένων προσώπων».

Οι Invictus Games και η προσπάθεια επαναπροσέγγισης

Η επίσημη αφορμή για την επιστροφή των Σάσεξ είναι η παρουσία τους στο Μπέρμιγχαμ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την αντίστροφη μέτρηση των Invictus Games 2027. Η συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση για βετεράνους αποτελεί προσωπικό έργο του πρίγκιπα, ενώ ο ίδιος αναμένεται να συμμετάσχει και σε δράσεις των οργανισμών WellChild και Scotty’s Little Soldiers.

Η Μέγκαν Μαρκλ στηρίζει σταθερά τον θεσμό, έχοντας δηλώσει στο παρελθόν στο Ντίσελντορφ:

«Κάποια μέρα θα μπορέσουμε να φέρουμε και τα παιδιά μας, ώστε να ζήσουν κι εκείνα από κοντά πόσο ξεχωριστή είναι αυτή η εμπειρία».

Το ταξίδι αυτό καταγράφεται ως η πρώτη σημαντική δημόσια εμφάνιση της δούκισσας στη Βρετανία μετά την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, την ώρα που οι προσπάθειες για την εξομάλυνση των σχέσεων του Χάρι με τον πατέρα του συνεχίζονται, παρά το βαρύ κλίμα που εξακολουθεί να επικρατεί ανάμεσα στα δύο αδέλφια.