Η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να απασχολεί τα βρετανικά μέσα, με νέο δημοσίευμα να συνδέει μια προγραμματισμένη ανακοίνωση για τους Invictus Games με έναν χώρο που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο podcast The Daily Expresso, ο Δούκας του Σάσεξ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει σημαντική ανακοίνωση στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ, έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας Aston Villa, την οποία στηρίζει εδώ και χρόνια ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε αγώνα της Aston Villa

Ο παρουσιαστής JJ Anisiobi υποστήριξε ότι έχει πληροφορηθεί πως ο Χάρι θα επιλέξει το συγκεκριμένο στάδιο για τις ανακοινώσεις του, εκτιμώντας ότι η επιλογή μπορεί να ερμηνευτεί ως έμμεσο μήνυμα προς τον αδελφό του.

Γιατί το Villa Park συνδέεται με τον Ουίλιαμ

Ο παρουσιαστής Mark Dolan στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση του πρίγκιπα Ουίλιαμ με την Aston Villa, σημειώνοντας ότι ο πρίγκιπας παρακολουθεί συστηματικά την ομάδα και έχει εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του πολλές φορές.

Όπως ανέφερε, μια εκδήλωση του Χάρι στο γήπεδο της Aston Villa θα μπορούσε να αποκτήσει συμβολικό χαρακτήρα, ακριβώς επειδή πρόκειται για έναν χώρο που ταυτίζεται έντονα με τον μεγαλύτερο αδελφό του.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τον μεγάλο του γιο στο γήπεδο για αγώνα της Aston Villa

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Dolan χαρακτήρισε το ενδεχόμενο ιδιαίτερα φορτισμένο, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προσωπικά ενδιαφέροντα του πρίγκιπα της Ουαλίας.

Η επιστροφή Χάρι και Μέγκαν στη Βρετανία

Οι αναφορές αυτές έρχονται μετά τις πληροφορίες ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αναμένεται να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Αφορμή της επίσκεψης φέρεται να είναι η εκδήλωση για την αντίστροφη μέτρηση ενός έτους πριν από τη διεξαγωγή των Invictus Games Birmingham 2027, της διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης για τραυματισμένους και ασθενείς βετεράνους στρατιωτικούς που ίδρυσε ο Χάρι το 2014.

Οι φήμες για τη σχέση των δύο αδελφών

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο podcast, οι παρουσιαστές αναφέρθηκαν και στα συνεχιζόμενα δημοσιεύματα γύρω από τις σχέσεις του πρίγκιπα Χάρι και του πρίγκιπα Ουίλιαμ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το ενδεχόμενο μιας άμεσης επαναπροσέγγισης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ούτε ο χώρος της ανακοίνωσης ούτε η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης του ζευγαριού στη Βρετανία.