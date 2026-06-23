Ο πρίγκιπας Χάρι ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Βρετανία με τη Μέγκαν και τα παιδιά τους, όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σχέση με τον αδελφό του εξακολουθεί να βρίσκεται στο πιο δύσκολο σημείο των τελευταίων ετών.

Η σχέση Χάρι – Ουίλιαμ παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, παρά τις πληροφορίες που θέλουν τον Δούκα του Σάσεξ να βρίσκεται πιο κοντά σε μια νέα συνάντηση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο.

Βασιλικοί αναλυτές εκτιμούν ότι μια πιθανή επανασύνδεση πατέρα και γιου δεν συνεπάγεται αυτόματα και αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στα δύο αδέλφια.

Σύμφωνα με τη σχολιάστρια Amanda Matta που μίλησε στο Page Six , ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη επιφύλαξη τον αδελφό του, θεωρώντας ότι όσα προηγήθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν αφήσει βαθιά τραύματα στη σχέση τους.

Το μεγάλο εμπόδιο για τη συμφιλίωση

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου φέρεται να θεωρεί ότι οι δημόσιες αποκαλύψεις και οι τοποθετήσεις του Χάρι έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που δεν μπορεί να αποκατασταθεί εύκολα.

Η βασιλική συντάκτρια Emily Nash εμφανίζεται επίσης επιφυλακτική για το ενδεχόμενο συνάντησης των δύο αδελφών κατά την επόμενη επίσκεψη του Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Δεν περιμένω να συμβεί κάτι σε αυτή την επίσκεψη», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι μόνο μια μεγαλύτερη οικογενειακή συγκέντρωση θα μπορούσε να τους φέρει στον ίδιο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία συμφιλίωσης.

Ο Κάρολος θέλει να δει τον Χάρι και τα εγγόνια του

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες θέλουν τον βασιλιά Κάρολο να επικεντρώνεται κυρίως στην επαφή με τον μικρότερο γιο του και στα εγγόνια του, τα οποία δεν έχει δει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στη Βρετανία μαζί με τα παιδιά τους για πρώτη φορά μετά το 2022.

Μάλιστα, πηγές υποστηρίζουν ότι ο Χάρι επιθυμεί ιδιαίτερα να ενισχυθεί η σχέση των παιδιών του με τον παππού τους.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο βασιλιάς φέρεται να έχει κάνει κινήσεις προσέγγισης προς το ζευγάρι, εξετάζοντας ακόμη και θέματα φιλοξενίας και ασφάλειας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα.

Ωστόσο, όσοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Παλάτι επιμένουν ότι το ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στον Χάρι και τον Ουίλιαμ παραμένει ξεχωριστό κεφάλαιο και δεν δείχνει να βρίσκεται κοντά σε οριστική λύση.