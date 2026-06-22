Η έντονη χρήση κλιματιστικών και ο ισχυρός εξαερισμός στα τηλεοπτικά πλατό στάθηκαν η αφορμή για μια σοβαρή περιπέτεια που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα η Καίτη Γαρμπή.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, μέσα από ένα αποκαλυπτικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό, εξήγησε στους διαδικτυακούς της φίλους πώς μια αρχική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια γυρίσματος εξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο σοβαρό, αναγκάζοντάς την να αλλάξει άμεσα τα επαγγελματικά της σχέδια.

Περιγράφοντας το χρονικό της κατάστασής της, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ανακοινώσω πως θα ακυρώσουμε μέρος των καλοκαιρινών εμφανίσεών μας. Στο τελικό του J2US έπαθα μία πολύ γερή ψύξη. Όλοι ξέρουμε ότι στα τηλεοπτικά πλατό υπάρχει πολύ ισχυρός εξαερισμός και κλιματιστικό για να αντισταθμίζει τη θερμότητα από τα φώτα και το μεγάλο αριθμό των ανθρώπων».

Το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο, δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς άφησε εμφανή σημάδια στο πρόσωπό της, για τα οποία υποβάλλεται σε καθημερινή θεραπεία:

«Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι, το οποίο το παλεύω για να έρθει με κορτιζόνη εδώ και ένα μήνα περίπου. Κάθε μέρα από λίγο, κάτι γίνεται, κάπως φεύγει».

Το οίδημα στις φωνητικές χορδές και η απαγόρευση ομιλίας

Το κυριότερο πρόβλημα που οδήγησε και στην επίσημη ακύρωση των επόμενων σταθμών της καλοκαιρινής περιοδείας «Με Εσένα Μόνο tour» με τον Διονύση Σχοινά, εντοπίζεται στο γεγονός ότι η ψύξη επηρέασε άμεσα τον λαιμό της, με τους γιατρούς να της κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη φωνή της.

«Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αυστηρή αφωνία τουλάχιστον για τρεις εβδομάδες και την ειδική αγωγή για να μην κινδυνέψει η φωνή μου».

Το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής στις πίστες

Παρά την έντονη ταλαιπωρία και την υποχρεωτική αποχή από τη σκηνή, η Καίτη Γαρμπή θέλησε να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα, προσδιορίζοντας τη στιγμή που θα είναι έτοιμη να βρεθεί ξανά κοντά στο κοινό της.

«Όλα θα πάνε τέλεια, το ξέρω. Να μην ανησυχείτε. Σε ένα μήνα περίπου θα είμαστε πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός, και θα είμαι πολύ, πολύ καλά. Θέλω την αγάπη σας και την προσευχή σας. Ευχαριστώ».