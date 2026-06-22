Το ζήτημα των επιθεωρήσεων στα οπλικά συστήματα του Ιράν έθεσε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη εν μέσω των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να υποβληθεί σε επιθεωρήσεις μεγάλων οπλικών συστημάτων, με στόχο να διασφαλιστεί, όπως είπε, η «πυρηνική ειλικρίνεια» της Τεχεράνης για τα επόμενα χρόνια.

«Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να υποβληθεί σε επιθεωρήσεις μειζόνων οπλικών συστημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η “πυρηνική ειλικρίνεια” για πολλά χρόνια στο μέλλον», ανέφερε ο Τραμπ.

Θετικά αποτιμά τις συνομιλίες ο Τζέι Ντι Βανς

Η ανάρτηση Τραμπ ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αποτίμησε θετικά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών με το Ιράν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας.

Ο Βανς έκανε λόγο για ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον πιο κοντά σε μια οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, του ΔΟΑΕ, αναμένεται να επιστρέψουν στο Ιράν, προκειμένου να επαληθεύσουν την εφαρμογή των όρων της προκαταρκτικής συμφωνίας.

Στο επίκεντρο ο μηχανισμός επαλήθευσης

Το βασικό ζήτημα των συνομιλιών παραμένει ο τρόπος με τον οποίο θα ελέγχεται η συμμόρφωση του Ιράν με τους όρους της συμφωνίας.

Η αμερικανική πλευρά επιμένει σε έναν αυστηρό μηχανισμό επιθεωρήσεων και επαλήθευσης, ώστε να υπάρχει εικόνα όχι μόνο για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και για κρίσιμα οπλικά συστήματα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με μελλοντική στρατιωτική αξιοποίηση.

Η επιστροφή των επιθεωρητών του ΔΟΑΕ θεωρείται κομβική για την επόμενη φάση, καθώς θα αποτελέσει το πρώτο πρακτικό βήμα για την επιβεβαίωση ότι η Τεχεράνη τηρεί τους όρους που έχουν τεθεί στο τραπέζι.

Παρά την αισιοδοξία που εκφράζεται από την Ουάσινγκτον, το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το αν η Τεχεράνη θα αποδεχθεί ένα καθεστώς επιθεωρήσεων που θα θεωρείται επαρκές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους διεθνείς οργανισμούς.

Η υπόθεση παραμένει κρίσιμη για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Τεχεράνη, την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους τους.