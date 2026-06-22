Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα στην Ελβετία ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να επιτρέψει επιθεωρητές της Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) στη χώρα και οι συζητήσεις για τις επιθεωρήσεις πιθανόν να ξεκινήσουν ακόμα και αυτή την εβδομάδα.

«Οι Ιρανοί δέχθηκαν να προσκαλέσουν και πάλι τους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον αμερικανικό λαό και ένα πρώτο βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση, δηλαδή την οριστική παύση του ιρανικού προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού», δήλωσε ο Βανς.

Σχετικά ωστόσο με την αξίωση του Ιράν για επιστροφή περιουσιακών στοιχείων ο Βανς ανέφερε ότι «θα πρέπει να δημιουργηθεί μια διαδικασία που να διασφαλίζει ότι τα χρήματα θα διατεθούν στους Ιρανούς και όχι σε χρηματοδότηση τρομοκρατίας».

Το Ιράν περιγράφει τρία βασικά σημεία που πρέπει να τηρήσουν οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας

Το Ιράν περιγράφει τρία βασικά σημεία που πρέπει να τηρήσουν οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η ανώτατη αντιπροσωπεία της χώρας επιστρέφει στην πατρίδα μετά από «εντατικές συζητήσεις» στην Ελβετία.

Στις συνομιλίες συμφωνήθηκε ότι «οι συζητήσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και τεχνικών θα συνεχιστούν με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ στο X.

Οι διαπραγματεύσεις για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος, εξαρτώνται από τρία βασικά σημεία του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο χώρες την περασμένη εβδομάδα.

Αυτά είναι:

Παράγραφος 1: Το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, «μέσω της καθιέρωσης ενός μηχανισμού ελέγχου των συγκρούσεων»

Παράγραφος 10: Η εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων

Παράγραφος 11: Η αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν

Η βάση των συνομιλιών είναι η «δέσμευση έναντι δέσμευσης» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε ο Μπαγκαΐ.