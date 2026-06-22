Υπήρξαν πολλές στιγμές γεμάτες ένταση στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια των αρχικών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που πραγματοποιήθηκαν χθες στην Ελβετία.

Λιγότερο από μιάμιση ώρα μετά την έναρξη των συζητήσεων, η εκρηκτική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social – στην οποία απειλούσε να επιτεθεί ξανά στο Ιράν αν δεν σταματούσε η Χεζμπολάχ στο Λίβανο – έθεσε σε πραγματική δοκιμασία τη διπλωματική προσπάθεια που καταβάλλεται.

«Φαινόταν όντως ότι όλα θα κατέρρεαν», είπε στο Sky News η ανταποκρίτριά του στη Μέση Ανατολή, Σάλι Λόκγουντ, κάνοντας λόγο για κλίμα δυσπιστίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Οι Ιρανοί αποχώρησαν από την αίθουσα. Από ό,τι γνωρίζουμε, καμία από τις δύο πλευρές δεν μίλησε απευθείας – όλα έγιναν μέσω των μεσολαβητών, αλλά τουλάχιστον βρίσκονταν στην ίδια αίθουσα. Δεν έγινε καμία φωτογράφιση», εξήγησε.

«Φαίνεται όμως ότι, αφού συνέβη αυτό, οι μεσολαβητές του Κατάρ έβαλαν πραγματικά τα δυνατά τους και συνέχισαν τις συνομιλίες με τους Ιρανούς, και κατέληξαν σε αυτό το σχέδιο για να μην εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις», είπε αναφερόμενη και σε όσα επισήμαναν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι χώρες που μεσολαβούν, το Κατάρ και το Πακιστάν. Όπως ανέφεραν, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν για τον «οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός προθεσμίας 60 ημερών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών», την υπόλοιπη εβδομάδα.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ιρανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, έχει πλέον αναχωρήσει από το θέρετρο Μπούργκενστοκ και επιστρέφει στην Τεχεράνη, σύμφωνα με πολλά ιρανικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ δήλωσαν ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο της εβδομάδας, χωρίς όμως να διευκρινίσουν αν αυτές θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι οι αρχικές συνομιλίες «οδήγησαν σε σημαντική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο».

Σημειώνεται πως ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας που συζητούνται στις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ελβετία είναι τα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ και το Ιράν δήλωσαν ότι είχαν δημιουργήσει μια «γραμμή επικοινωνίας» κατά τη διάρκεια των συζητήσεών τους, προκειμένου να παρακολουθούν τη μελλοντική κυκλοφορία μέσω των Στενών.

Ωστόσο, η Τεχεράνη δήλωσε χθες ότι θα διατηρήσει την πλωτή οδό κλειστή έως ότου τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία με τον Λίβανο. Το τελευταίο κλείσιμο, που ανακοινώθηκε το Σάββατο, ήρθε αφού το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν εξέφρασε τώρα τη γνώμη του σχετικά με το ποιος, κατά τη δική του άποψη, έχει την εξουσία επί των Στενών. Ο Εμπραχίμ Αζίζι δημοσίευσε στο X:

«Εσείς απειλείτε· εμείς αναλαμβάνουμε δράση.

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι ούτε το προσωπικό σας καζίνο ούτε η αυλή των σύγχρονων πειρατών· πρόκειται για ιρανικά κυριαρχικά ύδατα, και η τελική απόφαση εναπόκειται στον ευγενή λαό του Ιράν και στις γενναίες ένοπλες δυνάμεις του».