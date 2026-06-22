Το Qatargate επιστρέφει στο προσκήνιο με νέα ελληνική διάσταση, καθώς, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και νυν βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος, φέρεται να βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρό έλεγχο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας για το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε με τη σύλληψη της Εύας Καϊλή τον Δεκέμβριο του 2022, αποκτά πλέον νέο πολιτικό βάρος για την Ελλάδα, καθώς στο κάδρο μπαίνει και ένα ακόμη προβεβλημένο ελληνικό πολιτικό πρόσωπο με μακρά διαδρομή σε κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στην Αθήνα φέρεται να έφτασε ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από ευρωπαϊκές αρχές, ενώ ο ίδιος φέρεται να ελέγχεται για αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων και παθητική δωροδοκία.

Ο κ. Αβραμόπουλος αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι πρόκειται για «απολύτως αβάσιμο ζήτημα».

Τα 75.000 ευρώ και η ΜΚΟ Fight Impunity

Κεντρικό σημείο της νέας τροπής στην υπόθεση είναι το ποσό των 75.000 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέρεται να έλαβε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από τη ΜΚΟ Fight Impunity.

Η συγκεκριμένη οργάνωση είχε ιδρυθεί από τον πρώην Ιταλό ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, ο οποίος θεωρείται από τις αρχές κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση του Qatargate.

Η Fight Impunity βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως όχημα επαφών, πληρωμών και επιρροής στο ευρωπαϊκό πολιτικό περιβάλλον.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε συμμετάσχει στο επίτιμο διοικητικό συμβούλιο της ΜΚΟ, υποστηρίζοντας ήδη από το 2022 ότι ο ρόλος του ήταν τιμητικός, χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.

Ο ίδιος έχει επίσης δηλώσει ότι για τη συμμετοχή του και για την αποζημίωση που έλαβε είχε ζητήσει τις προβλεπόμενες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα, ενώ τονίζει ότι τα χρήματα ήταν νόμιμα και φορολογήθηκαν στην Ελλάδα.

Η απάντηση Αβραμόπουλου

Μετά τις νέες πληροφορίες, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επανέλαβε ότι δεν έχει καμία σχέση με παράνομες πράξεις.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, αναφέρει ότι θα προσφύγει ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να υπάρξει επίσημη κρίση.

Η στάση αυτή επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος από το πολιτικό πεδίο στο θεσμικό, με τον πρώην Επίτροπο να εμφανίζεται αποφασισμένος να ζητήσει δικαστική διερεύνηση των ισχυρισμών.

Ωστόσο, πολιτικά, η υπόθεση είναι ήδη βαριά. Και αυτό διότι το Qatargate δεν είναι ένα απλό δικαστικό θέμα. Είναι ένα από τα πιο σοβαρά σκάνδαλα που έχουν πλήξει την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμών.

Από την Εύα Καϊλή στον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Η ελληνική διάσταση του Qatargate ξεκίνησε με την Εύα Καϊλή, τότε αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών των βελγικών αρχών.

Η σύλληψή της οδήγησε στην καθαίρεσή της από τη θέση της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ η ίδια αντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Η Εύα Καϊλή δηλώνει αθώα.

Τότε, οι έρευνες των βελγικών αρχών είχαν φέρει στο φως μεγάλα ποσά σε μετρητά, βαλίτσες, διαμερίσματα, πολιτικές επαφές και ένα δίκτυο που, σύμφωνα με τις αρχές, επιχειρούσε να επηρεάσει αποφάσεις και τοποθετήσεις ευρωβουλευτών υπέρ του Κατάρ και, σε άλλα σκέλη της έρευνας, υπέρ του Μαρόκου.

Η υπόθεση Αβραμόπουλου, εφόσον επιβεβαιωθεί θεσμικά η νέα δικογραφική της διάσταση, μεταφέρει το ελληνικό αποτύπωμα του σκανδάλου σε άλλο επίπεδο. Δεν αφορά πλέον μόνο μια πρώην ευρωβουλευτή και αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, πρώην υπουργό και νυν βουλευτή της ΝΔ.

Ο ρόλος του Παντσέρι

Στο κέντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Αντόνιο Παντσέρι, πρώην ευρωβουλευτής της ιταλικής κεντροαριστεράς και ιδρυτής της Fight Impunity.

Οι βελγικές αρχές τον θεωρούν βασικό πρόσωπο του δικτύου επιρροής. Ο ίδιος έχει προχωρήσει σε συμφωνία συνεργασίας με τις αρχές, παραδεχόμενος τη συμμετοχή του σε πράξεις διαφθοράς και δεσμευόμενος να δώσει στοιχεία για τη λειτουργία του μηχανισμού.

Αυτό ακριβώς είναι και ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Ο άνθρωπος που θεωρείται από τις αρχές κεντρικός οργανωτής του δικτύου είναι ταυτόχρονα και ένας από τους βασικούς μάρτυρες.

Για τους κατηγορούμενους και τους εμπλεκόμενους που αρνούνται τις κατηγορίες, η αξιοπιστία του Παντσέρι αποτελεί βασικό πεδίο αμφισβήτησης.

Το σκάνδαλο που τραυμάτισε την Ευρώπη

Το Qatargate ξέσπασε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν οι βελγικές αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε κατοικίες και γραφεία στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά, ενώ συνελήφθησαν πρόσωπα με άμεση ή έμμεση σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στις Βρυξέλλες, καθώς ανέδειξε τα κενά διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τα ερωτήματα που τέθηκαν τότε παραμένουν ενεργά: πόσο εύκολα μπορεί ένα ξένο κράτος να επηρεάσει ευρωπαϊκές αποφάσεις; Πόσο αποτελεσματικοί είναι οι μηχανισμοί ελέγχου; Και πόσο διαφανείς είναι οι σχέσεις πολιτικών προσώπων με ΜΚΟ, ιδρύματα, λόμπι και τρίτες χώρες;

Το Qatargate δεν αφορούσε μόνο χρήματα. Αφορούσε τη δυνατότητα άσκησης επιρροής μέσα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής νομοθετικής εξουσίας.

Η ΜΚΟ ως γκρίζα ζώνη επιρροής

Η υπόθεση αναδεικνύει και ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: τον ρόλο ορισμένων ΜΚΟ και οργανώσεων επιρροής στις Βρυξέλλες.

Στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, οι ΜΚΟ μπορούν να λειτουργούν ως φορείς διαλόγου, τεχνογνωσίας και δημόσιας παρέμβασης. Όταν όμως δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια για τη χρηματοδότηση, τις σχέσεις και τις πραγματικές επιδιώξεις τους, μπορούν να μετατραπούν σε γκρίζες ζώνες πολιτικής επιρροής.

Η Fight Impunity είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια οργάνωση με θεσμικό και ανθρωπιστικό προφίλ μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο μιας έρευνας για διαφθορά και ξένη επιρροή.

Η συμμετοχή προβεβλημένων πολιτικών προσωπικοτήτων σε τέτοια σχήματα, ακόμη και με τιμητικό ρόλο, δημιουργεί αναπόφευκτα ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα στη θεσμική παρουσία, την πολιτική επιρροή και τις οικονομικές απολαβές.