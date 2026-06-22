Στο «στόχαστρο» της δικαιοσύνης μπαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος καθώς ,σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του , στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate.

Πληροφορίες αναφέρουν πως για τις εξελίξεις έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο , το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή.

Όπως προβλέπεται , ο φάκελος με τα στοιχεία από τις Βελγικές αρχές διαβιβάζεται άμεσα από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα φτάσει στη Βουλή.

Ο κ. Αβραμόπουλος, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές επισκέφτηκε το μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ.Αβραμόπουλος όταν είχε ξεκινήσει η έρευνα για το Qatargate είχε υποστηρίξει πως όλες του οι ενέργειες ήταν απολύτως νόμιμες.