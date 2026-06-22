Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Δεοντολογίας, για υποθέσεις που σχετίζονται με περιστατικά γύρω από τη δίκη των Τεμπών.

Η εισήγηση αφορά τρεις δικογραφίες που είχαν διαβιβαστεί το προηγούμενο διάστημα στο Κοινοβούλιο και για τις οποίες η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια, πιθανότατα την προσεχή εβδομάδα.

Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών», ενώ ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Τι υποστηρίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία της, ενώ σε συνομιλία της με δημοσιογράφους υποστήριξε ότι οι δικογραφίες είναι «κατασκευασμένες» και ότι στοχεύουν στην πολιτική της δίωξη.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπέστη «κακοποιητική» συμπεριφορά από ένα «Boy’s Club που φέρεται στις γυναίκες σαν σκουπίδια».

Οι τρεις δικογραφίες

Τα αιτήματα άρσης ασυλίας αφορούν τρεις διαφορετικές δικογραφίες, οι οποίες σχετίζονται με περιστατικά στη Λάρισα και με τη διαδικασία γύρω από την υπόθεση των Τεμπών.

Η πρώτη δικογραφία

Το πρώτο αίτημα αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως, με αφορμή αναφορά που υποβλήθηκε στις 20 Μαρτίου 2026 από δικαστική γραμματέα ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας.

Σύμφωνα με την αναφορά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Πάνος Ρούτσι φέρονται να εισήλθαν στο γραφείο της δικαστικής υπαλλήλου, να έκλεισαν την πόρτα και να της έκαναν ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένη δικαστή που χειρίστηκε ζήτημα αναφορικά με την υπόθεση των Τεμπών.

Κατά την ίδια αναφορά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να κατέγραφε το περιστατικό με την κάμερα του κινητού της, ενώ ο Πάνος Ρούτσι φέρεται να πέταξε την οθόνη του υπολογιστή της υπαλλήλου στο δάπεδο.

Το αίτημα αφορά, μεταξύ άλλων, φερόμενες αξιόποινες πράξεις για προσωπικά δεδομένα, παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας, διακοπή και σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και απλή συνέργεια σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για κοινό όφελος.

Τα περιστατικά φέρεται να τελέστηκαν εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.

Η δεύτερη δικογραφία

Το δεύτερο αίτημα υποβλήθηκε έπειτα από έκθεση ένορκης εξέτασης, η οποία επέχει θέση έγκλησης, από αστυνομικό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να βιντεοσκόπησε τον αστυνομικό και στη συνέχεια να ανήρτησε το υλικό σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς τη συναίνεσή του.

Η δικογραφία αφορά φερόμενη παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, για περιστατικό που φέρεται να τελέστηκε επίσης εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.

Η τρίτη δικογραφία

Το τρίτο αίτημα αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από εκθέσεις ένορκης εξέτασης τριών αστυνομικών, οι οποίες επέχουν θέση μήνυσης.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε την 1η Απριλίου 2026, στην είσοδο του κτιρίου του συγκροτήματος «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να βιντεοσκόπησε τους αστυνομικούς και ακολούθως να ανήρτησε το υλικό στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή τους.

Το αίτημα αφορά φερόμενη παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, κατά συρροή.

Η τελική απόφαση στην Ολομέλεια

Η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας δεν συνιστά τελική απόφαση. Η άρση ή μη της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα κριθεί με ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η συζήτηση αναμένεται με πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας καταγγέλλει πολιτική δίωξη, ενώ τα αιτήματα άρσης ασυλίας συνδέονται με δικαστικές και αστυνομικές αναφορές για περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης των Τεμπών.