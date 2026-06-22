Σοβαρές καταστροφές σε κτηνοτροφική μονάδα, αγροτικές εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο άφησε πίσω της η φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, η οποία εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, διανύοντας απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, πέρασε την Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς τη διασταύρωση του Ταξιάρχη και το παλιό νοσοκομείο.

Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία προχώρησε και σε αποκλεισμούς σημείων, το μέτωπο αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο στη διαχείριση, καθώς οι άνεμοι τροφοδοτούσαν συνεχώς τις φλόγες.

Ολοσχερής καταστροφή σε φάρμα πάνω από το νεκροταφείο

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα που βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το νεκροταφείο του χωριού.

Η μάντρα κάηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες κατέστρεψαν γεωργικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης διατηρούσε στη μονάδα περίπου 60 μοσχάρια, καθώς και πρόβατα.

Αρκετά ζώα χάθηκαν στις φλόγες, ενώ όσα κατάφεραν να σωθούν διασκορπίστηκαν τρομαγμένα στη γύρω περιοχή.

Η καταστροφή δεν περιορίστηκε στη φάρμα. Η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρό πλήγμα και στον πρωτογενή τομέα, καθώς κάηκαν εκτάσεις με ελαιόδεντρα και φιστικιές, προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημιά σε παραγωγούς της περιοχής.

«Η φωτιά ήταν πάρα πολύ γρήγορη»

Ο κάτοικος της περιοχής Νίκος Ανδρίτσος περιέγραψε στο Orange Press Agency τις δύσκολες στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι, τονίζοντας ότι η φωτιά εξαπλώθηκε με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα λόγω των ανέμων.

«Η φωτιά ήτανε πάρα πολύ γρήγορη, γιατί είχε πάρα πολύ αέρα και βοηθάγε πάρα πολύ τη φωτιά. Η κινητοποίηση έγινε άμεσα από την Πυροσβεστική, βέβαια, κλείσαν οι άνθρωποι κάποια σημεία, αλλά ήταν ανεξέλεγκτη λόγω του μεγάλου αέρα», ανέφερε.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μεγάλη καταστροφή σε καλλιέργειες και στη φάρμα της περιοχής.

«Πήρε μεγάλη έκταση η φωτιά. Κάηκαν πάρα πολλά ελαιόδεντρα, φιστικιές, και εδώ στη φάρμα με τα ζωντανά του ανθρώπου είχε εξήντα μοσχάρια, εκτός από τα πρόβατα και τα μηχανήματα. Έπαθε μεγάλη ζημιά», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κάτοικο, το μέτωπο κινήθηκε σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, πέρασε την Εθνική Οδό και κατευθύνθηκε προς την περιοχή του παλιού νοσοκομείου και τη διασταύρωση Ταξιάρχη.

Μεγάλη ζημιά για τον πρωτογενή τομέα

Η επόμενη ημέρα θα βρει την περιοχή του Ακραιφνίου αντιμέτωπη με σημαντικές απώλειες. Εκτός από τις ζημιές σε υποδομές και μηχανήματα, η απώλεια ζώων και η καταστροφή καλλιεργειών αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους ανθρώπους που ζουν από την κτηνοτροφία και τη γεωργία.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια φωτιά που κινήθηκε με τρομακτική ταχύτητα, αφήνοντας πίσω της καμένες εκτάσεις, ζημιές σε περιουσίες και μεγάλη ανησυχία για την αποκατάσταση των πληγέντων.