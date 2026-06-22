Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.07 σε δύσβατο σημείο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα και από αέρος 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Επιπλέον, προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».