Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου που οδηγούσε μοτοσικλέτα και της 22χρονης συνεπιβάτιδάς του, μετά από καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Εκεί, η μηχανή τους ενεπλάκη σε σύγκρουση με σχολικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 15:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Ο 25χρονος κινήθηκε μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου προς την Αθήνα και στη συνέχεια μέσω της λεωφόρου Σχιστού κατέληξε στο Κερατσίνι, όπου, στη συμβολή της λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό ‘Αγγελου Σικελιανού, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν ανήλικοι μαθητές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αναβάτες της μηχανής, ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των παιδιών και των υπολοίπων επιβαινόντων στο σχολικό λεωφορείο.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια συνελήφθησαν για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και απείθεια.

Πηγή: ΑΠΕ