Σε κατάσταση μερικού ελέγχου έχει τεθεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εστία ξέσπασε γύρω στις 22.00 μέσα σε ρεματιά με καλάμια και περιορίστηκε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή υποδομές.

Η επιχείρηση κατάσβεσης οργανώθηκε άμεσα, με ισχυρές δυνάμεις στο σημείο, όπου συμμετείχαν 73 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα της 1ης ΕΜΟΔΕ και 31 οχήματα, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή εθελοντών και υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής. Με εντολή της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο μεταβαίνει επίσης κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτίων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Κέντρο Επιχειρήσεων λάμβανε ζωντανή εικόνα μέσω drone.

Παράλληλα, υπό μερικό έλεγχο βρίσκεται και πυρκαγιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στον Ελεώνα του δήμου Θήβας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 11 οχήματα, καθώς και δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο από αέρος, με τη συνδρομή υδροφόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης.