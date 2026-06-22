Το υπουργείο Άμυνας της Δανίας ανακοίνωσε ότι επελέγη αεροπορική εταιρία από τη Γροιλανδία για να συνδράμει τις ένοπλες δυνάμεις τόσο στις μεταφορές όσο και στις αποστολές επιτήρησης.

Το υπουργείο υπενθύμισε ότι το κοινοβούλιο της Δανίας είχε συμφωνήσει να καταργήσει σταδιακά τη χρήση επιβατικών αεροσκαφών υπέρ εξωτερικών προμηθευτών για τις αποστολές μεταφοράς και επιτήρησης στο αρκτικό έδαφος. Και διευκρίνισε ότι η τοπική αεροπορική εταιρία Air Greenland επιλέχθηκε για τον σκοπό αυτό.

«Δύο αεροσκάφη μεταφοράς και επιτήρησης θα διασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας και θα ενισχύσουν την εκτέλεση των αποστολών», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Τα αεροσκάφη αυτά θα είναι εξοπλισμένα με πρόσθετες δεξαμενές καυσίμων και αισθητήρες «που προορίζονται κυρίως για τις αποστολές διάσωσης».

Είναι «τα καταλληλότερα για να επιτελέσουν αυτήν την αποστολή, καθώς η Air Greenland γνωρίζει ταυτόχρονα την περιοχή και το μοναδικό κλίμα που συναντάται στη Γροιλανδία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Γέπε Μπρους, τον οποίον επικαλούνται τα μέσα ενημέρωσης.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε την ώρα που ο υπουργός Άμυνας πραγματοποιούσε επίσκεψη σε αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Ο Μπρους δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφους ότι η Δανία είχε επενδύσει «μαζικά και επανεξοπλίσει μαζικά» στην Αρκτική, σύμφωνα με την εφημερίδα Sermitsiaq.

Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί σε σχέση με τη Γροιλανδία μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ έπρεπε να προσαρτήσουν αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας για να διασφαλίσουν την εθνική τους ασφάλεια.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έπειτα από εβδομάδες επιθετικών δηλώσεων, ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε μια συμφωνία-πλαίσιο για τη Γροιλανδία με τον γενικό γραμματέα ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, της οποίας οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

Τον Μάιο, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε ότι οι συζητήσεις μεταξύ του εδάφους αυτού, της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτείων δεν είχαν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία, παρότι είχε σημειωθεί πρόοδος.