Σε μια εποχή όπου η πολυτέλεια δεν ορίζεται μόνο από την άνεση, αλλά από την εμπειρία, την ταχύτητα και την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, η ifly έχει μετατρέψει την ιδιωτική αεροπορία σε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή μετακίνηση. Με περισσότερα από 10 χρόνια δυναμικής παρουσίας στον κλάδο, ιδιόκτητες βάσεις και στρατηγικές συνεργασίες με εμβληματικά resorts της Ελλάδας, η ifly έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τον χώρο του private aviation στη χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο Ελλήνων όσο και διεθνών high-end επισκεπτών, προσφέροντάς τους έναν διαφορετικό τρόπο να ανακαλύψουν την Ελλάδα.

Σε συνέντευξή του, ο Σπύρος Βέρμπης, CBDO & Executive Board Member της ifly, ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη ημέρα, μιλώντας για την αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρίας, τις νέες προοπτικές στον VIP τουρισμό και τη φιλοσοφία που βρίσκεται πίσω από κάθε παρεχόμενη υπηρεσία. Όπως εξηγεί, η ανάπτυξη δεν βασίζεται μόνο στην επέκταση υπηρεσιών και στη χρήση νέων τεχνολογιών, αλλά στη δημιουργία μιας εμπειρίας που παραμένει ανθρώπινη, άμεση και απόλυτα προσωποποιημένη.

Η ifly αποτελεί τη μοναδική εταιρία που επί χρόνια επιχειρεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο με εξειδικευμένο προσωπικό που συνοδεύει τον πελάτη σε κάθε βήμα της εμπειρίας του. Για την ομάδα της εταιρίας, η εξυπηρέτηση δεν σταματά στην προσγείωση. «Το ταξίδι τους τελειώνει για εμάς, όταν πάρουμε τηλέφωνο από τη reception του ξενοδοχείου και μας ενημερώσουν ότι έφτασαν ικανοποιημένοι», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Βέρμπης.

Από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη μέχρι την Πάρο, το Πόρτο Χέλι και άλλα νησιά εκτός Κυκλάδων, η ζήτηση εξελίσσεται διαρκώς, ακολουθώντας τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις. Στη συνέντευξη του, ο κ. Βέρμπης αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία αλλάζει το τοπίο των αεροπορικών υπηρεσιών, επιταχύνοντας διαδικασίες και βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών. Ωστόσο, όπως τονίζει ο ίδιος, πίσω από κάθε επιτυχημένη υπηρεσία της ifly βρίσκονται οι άνθρωποί της, που αποτελούν άλλωστε και τη μεγαλύτερη επένδυση της εταιρίας.

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