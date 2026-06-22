Με επιπλέον δέσμευση χρηματοδότησης ύψους 20 εκατ. ευρώ έως το 2030, ο Όμιλος L’Oréal ανανεώνει το Climate Emergency Fund και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινότητες του κόσμου απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες καταστροφές που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Η ανάγκη για δράση δεν υπήρξε ποτέ πιο επιτακτική. Μόνο το 2025, καταγράφηκαν παγκοσμίως 358 φυσικές καταστροφές που σχετίζονταν με φυσικούς κινδύνους. Παράλληλα, το ποσοστό των επιπτώσεων στους ανθρώπους αυξάνεται ραγδαία, καθώς περισσότεροι από 110 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν το 2025, με το 85% των περιστατικών να συνδέεται με κλιματικά φαινόμενα (καταιγίδες, πλημμύρες, ξηρασίες, δασικές πυρκαγιές και ακραίες θερμοκρασίες).

Σε αυτή τη συνθήκη, το Climate Emergency Fund της L’Oréal επιδιώκει να κάνει τη διαφορά. Από το 2023, έχει υποστηρίξει περισσότερα από 30 έργα σε 32 χώρες.

Στην Ινδία, σε συνεργασία με τους οργανισμούς HERA (πρώην Climate Resilience for All) και Self-Employed Women’s Association (SEWA), το Climate Emergency Fund εγκαινίασε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης έναντι ακραίας ζέστης για 50.000 γυναίκες εργαζόμενες στην άτυπη οικονομία. Κατά τη διάρκεια ακραίων καυσώνων, το πρόγραμμα παρέχει άμεσες οικονομικές αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος και ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης, δημιουργώντας ένα μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί διεθνώς στην αστική άτυπη οικονομία.

Στο Περού και τον Ισημερινό, σε συνεργασία με τη World Vision France, το Climate Emergency Fund συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που συνδυάζει την παραδοσιακή γνώση των αυτόχθονων πληθυσμών με επιστημονικά δεδομένα, επιτρέποντας στις κοινότητες του Αμαζονίου να προβλέπουν καλύτερα και να προσαρμόζονται σε πλημμύρες και άλλες κλιματικές απειλές.

Στην Κένυα, αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει μια παγκόσμια κρίση ψυχικής υγείας, το Climate Emergency Fund συνεργάζεται με τον οργανισμό Slum Dwellers International για την εκπαίδευση 1.300 νέων στις άτυπες συνοικίες του Ναϊρόμπι. Οι νέοι αυτοί εκπαιδεύονται ώστε να υλοποιούν προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε επίπεδο κοινότητας, δημιουργώντας ένα πρότυπο ανθεκτικότητας στην ψυχική υγεία που αναπτύσσεται από την ίδια την κοινότητα.

«Η ομορφιά, στην καλύτερη εκδοχή της, αποτελεί έκφραση αξιοπρέπειας και αυτοπεποίθησης», δήλωσε ο Chief Executive Officer της L’Oréal, Nicolas Hieronimus. «Όμως αυτό δεν έχει καμία αξία χωρίς υγεία, ασφάλεια και τις βασικές προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή. Αυτή η ανανεωμένη δέσμευση στο Climate Emergency Fund αποτελεί μέρος της αποστολής μας να δημιουργούμε την ομορφιά που κινεί τον κόσμο.»

Η Ezgi Barcenas, Chief Corporate Responsibility Officer της L’Oréal, δήλωσε: «Η κλιματική αλλαγή έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγεία των ανθρώπων, στα μέσα βιοπορισμού τους και στο αίσθημα ασφάλειάς τους. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας είναι απαραίτητη. Ενδυναμώνουμε την ικανότητά μας να βοηθούμε τις κοινότητες να προετοιμάζονται και να ανακάμπτουν από κλιματικές κρίσεις, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, καθαρό νερό και επισιτιστική ασφάλεια.»

Έχοντας διαγράψει μια τρίχρονη πορεία επιτυχημένων εφαρμογών σε ρεαλιστικό πλαίσιο και με αυστηρή αξιολόγηση στο επίπεδο εύρεσης λύσεων από τους εταίρους, το Climate Emergency Fund εισέρχεται πλέον στη νέα του φάση: την ανάπτυξη αποδεδειγμένα αποτελεσματικών μοντέλων, τόσο στην ενίσχυση του τομέα πρόληψης κινδύνων όσο και στον τομέα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Το Climate Emergency Fund βρίσκεται στον πυρήνα ενός ευρύτερου οικοσυστήματος πρωτοβουλιών που υποστηρίζει η L’Oréal για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων από πολλαπλές οπτικές γωνίες: φιλανθρωπικοί οργανισμοί (L’Oréal Fund for Women και L’Oréal Climate Emergency Fund), επενδύσεις κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου (L’Oréal Fund for Nature Regeneration και Circular Innovation Fund), διευκόλυνση χρηματοδότησης (Solstice Fund) και τον επιταχυντή βιώσιμης καινοτομίας L’AcceleratOR.

Συνολικά, οι πρωτοβουλίες αυτές αντιπροσωπεύουν μέχρι σήμερα μια συνδυασμένη δέσμευση ύψους 415 εκατ. ευρώ και αποτελούν θεμελιώδη πυλώνα του προγράμματος L’Oréal for the Future.