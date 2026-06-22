Ιστορικές ανατροπές βιώνει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη δραματική παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, η οποία ανοίγει τον δρόμο στον Άντι Μπέρναμ να αναλάβει τα ηνία της χώρας, καθώς ο δημοφιλής πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ πέτυχε σαρωτική νίκη σε επαναληπτική εκλογή, επιστρέφοντας πανηγυρικά στο κοινοβούλιο και αναγκάζοντας τον Στάρμερ να υποκύψει στις ασφυκτικές πιέσεις. Την ίδια ώρα, ο Νάιτζελ Φάρατζ παρεμβαίνει δυναμικά στις εξελίξεις, ζητώντας την άμεση διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών.



Η κατάσταση ξεκαθάρισε οριστικά όταν ο Γουές Στρίτινγκ, ο μόνος εσωκομματικός αντίπαλος που θα μπορούσε να απειλήσει τον Μπέρναμ, αποσύρθηκε και δήλωσε τη στήριξή του. «Θα μπορούσαμε να περάσουμε το καλοκαίρι διογκώνοντας μικρές διαφορές, ή μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να τον βοηθήσουμε να φέρει την αλλαγή που χρειάζεται το κόμμα και η χώρα μας. Αυτή είναι η επιλογή που κάνω και ελπίζω ότι όλοι οι άλλοι θα στηρίξουν επίσης τον Άντι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στρίτινγκ.



Η κίνηση αυτή επισπεύδει τις διαδικασίες, με τον Μπέρναμ να αναμένεται στην πρωθυπουργία γύρω στις 17 Ιουλίου.

Γουές Στρίτινγκ

Ο Άντι Μπέρναμ κλειδώνει την πρωθυπουργία της Βρετανίας μέσα σε τρεις εβδομάδες

Η ανάληψη της εξουσίας από τον Άντι Μπέρναμ φαντάζει πλέον ως ένα απολύτως αναπόφευκτο σενάριο για τη Βρετανία. Μετά την απόσυρση του Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος θεωρούνταν ο μοναδικός υπολογίσιμος αντίπαλος για την ηγεσία των Εργατικών, ο Μπέρναμ αναμένεται να ανακηρυχθεί πρωθυπουργός σε μόλις τρεισήμισι εβδομάδες, χωρίς καν να χρειαστεί η διεξαγωγή μιας πλήρους και χρονοβόρας εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας.

Αυτή η ραγδαία αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό του Ηνωμένου Βασιλείου πυροδοτήθηκε από την αποφασιστική επικράτηση του Μπέρναμ έναντι του δεξιού κόμματος Reform UK στην ειδική εκλογική αναμέτρηση για την έδρα του Μέικερφιλντ. Η εντυπωσιακή κλίμακα της νίκης του στον αγγλικό Βορρά του εξασφάλισε την πολυπόθητη επιστροφή στο κοινοβούλιο, δίνοντάς του τεράστια ώθηση και γκρεμίζοντας οριστικά κάθε ελπίδα του Κιρ Στάρμερ να κρατηθεί στη θέση του.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα και το χρονοδιάγραμμα της νέας διακυβέρνησης. Αν και οι στενοί σύμμαχοι του Μπέρναμ επιθυμούσαν να αναλάβει καθήκοντα τον Σεπτέμβριο ώστε να προλάβει να οριστικοποιήσει την πολιτική του ατζέντα, τα δεδομένα άλλαξαν. Χωρίς εσωκομματικό αντίπαλο, ο νέος πρωθυπουργός θα πιάσει δουλειά στις 17 ή 18 Ιουλίου, αμέσως μετά το κλείσιμο των υποψηφιοτήτων, αναλαμβάνοντας άμεσα τις τύχες της χώρας.

Νάιτζελ Φάρατζ

«Ο Στάρμερ δεν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που ανέτρεψα … ο επόμενος θα είναι ο Άντι Μπέρναμ»

Στο μεταξύ, τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία ζήτησε ο Νάιτζελ Φάρατζ μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται «από κρίση σε κρίση» και ότι απαιτείται νέα λαϊκή εντολή.

Σε ανάρτησή του, ο ηγέτης του Reform UK υποστήριξε ότι οι Βρετανοί ψηφοφόροι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό σύστημα και κάλεσε τον διάδοχο του Κιρ Στάρμερ να προκηρύξει γενικές εκλογές το συντομότερο δυνατό.



«Ο Στάρμερ δεν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που ανέτρεψα και δεν θα είναι ο τελευταίος. Ντέιβιντ Κάμερον. Τερέζα Μέι. Ρίσι Σούνακ. Και ο επόμενος θα είναι ο Άντι Μπέρναμ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φάρατζ.

Reform demands an election, and we are ready to deliver radical change.



If Labour thinks it can shove another professional politician into No 10, it has another thing coming.



Read my second essay to Britain. 👇 — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) June 22, 2026

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αποτυχία των διαδοχικών πολιτικών ηγετών οφείλεται στον ίδιο λόγο, κατηγορώντας το πολιτικό κατεστημένο ότι αδυνατεί να αντιληφθεί πως οι πολίτες δεν ανέχονται την αθέτηση προεκλογικών δεσμεύσεων.

«Αυτό που δεν καταλαβαίνει η πολιτική τάξη είναι ότι οι ψηφοφόροι δεν δέχονται να τους θεωρούν ανόητους. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να θεωρούν δεδομένες τις ψήφους των πολιτών που τους στήριξαν και στη συνέχεια να τους προδίδουν μόλις αποκτήσουν την εξουσία. Η πολιτική βασίζεται στην εμπιστοσύνη», σημείωσε.

Ο επικεφαλής του Reform UK τόνισε ότι η Βρετανία δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει ούτε μία ακόμη εβδομάδα πολιτικής αβεβαιότητας, επιμένοντας ότι η μόνη λύση είναι η άμεση προσφυγή στις κάλπες. «Γι’ αυτό ζητώ τη διεξαγωγή γενικών εκλογών το συντομότερο δυνατό», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Νωρίτερα, σε ένα φορτισμένο κλίμα έξω από το νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την απόφασή του, έχοντας πληγεί ανεπανόρθωτα από τη ραγδαία πτώση των ποσοστών του και τις εσωκομματικές έριδες.

«Το ερώτημα που θέτει το κόμμα μου τώρα είναι αν είμαι ο καταλληλότερος για να μας οδηγήσει στις επόμενες γενικές εκλογές», ανέφερε ο Στάρμερ με σπασμένη φωνή. «Άκουσα την απάντηση της κοινοβουλευτικής μου ομάδας σε αυτό το ερώτημα και την αποδέχομαι με καλή πίστη. Κάθε απόφαση που έχω πάρει ήταν για να βάλω πρώτα τη χώρα που αγαπώ. Γι’ αυτό θα παραιτηθώ από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος», συμπλήρωσε, εμφανώς συγκινημένος.

Ο Στάρμερ υπεραμύνθηκε του έργου του, τονίζοντας ότι παρέλαβε ένα κόμμα «πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο», ενώ υποστήριξε ότι αφήνει πίσω του μια οικονομία «που είναι ισχυρότερη, αναπτύσσεται ταχύτερα από τους εταίρους μας» και με «τους μισθούς να αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό». Πλέον, η Βρετανία γυρίζει σελίδα πολύ γρηγορότερα από το αναμενόμενο, σύμφωνα με το Politico.