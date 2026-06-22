Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και από το αξίωμα του πρωθυπουργού.

Πριν ανακοινώσει την παραίτησή του, ο Στάρμερ δήλωσε ότι κληρονόμησε ένα Εργατικό Κόμμα που ήταν «πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο». Tου έλεγαν «επανειλημμένα» ότι το κόμμα ήταν «τελειωμένο», αλλά «απέδειξε ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν λάθος».

Σύμφωνα με τον Στάρμερ, ο νέος ηγέτης θα έχει αναλάβει τα καθήκοντά του μέχρι την επανέναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο.

Λιγότερο από δύο χρόνια αφότου κέρδισε μια συντριπτική εκλογική νίκη, η οποία υποσχέθηκε να βάλει τέλος στο χάος της βρετανικής πολιτικής σκηνής, ο Στάρμερ δήλωσε ότι θα υποστηρίξει όποιον τον αντικαταστήσει.

Ο Στάρμερ ήταν όλο και πιο απομονωμένος μετά τη νίκη σε αναπληρωματικές εκλογές του εσωκομματικού αντιπάλου του στο Εργατικό Κόμμα, Άντι Μπέρναμ.

Ο Άντι Μπέρναμ, δημοφιλής δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ και μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, πρόκειται να ορκισθεί επισήμως βουλευτής γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα). Είναι ένα απαραίτητο στάδιο για να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και στη συνέχεια να αναλάβει επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο Κιρ Στάρμερ, η δημοτικότητα του οποίου είναι πολύ χαμηλή, είχε επαναλάβει την Παρασκευή ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην εξουσία, όμως η πίεση συνέχισε να αυξάνεται το Σαββατοκύριακο.

Πολλοί δημοσιογράφοι πήραν θέσεις από τα χαράματα σήμερα έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ.