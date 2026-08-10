Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του Χρήστου Τζόλη με την Άρσεναλ, γεγονός που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τον Μικέλ Αρτέτα. Ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στην παρουσία του Έλληνα διεθνή στα πρώτα φιλικά της ομάδας.

Ο Τζόλης έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του στα τρία πρώτα παιχνίδια προετοιμασίας των «κανονιέρηδων», έχοντας καταγράψει ένα γκολ και δύο ασίστ. Οι εμφανίσεις του φαίνεται πως έχουν ικανοποιήσει απόλυτα τον Αρτέτα, ο οποίος στάθηκε τόσο στην αγωνιστική του εικόνα όσο και στη διάθεση που δείχνει στις προπονήσεις.

«Ο Τζόλης δείχνει σε φόρμα και με αυτοπεποίθηση. Έδωσε την ασίστ και κέρδισε το πέναλτι, ενώ παράλληλα είχε ακόμα δύο ή τρεις καλές στιγμές. Η δουλειά που ρίχνει είναι απίστευτη. Μόνο καλά λόγια έχω να πω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Άρσεναλ.

Τα πρώτα δείγματα γραφής του Έλληνα μεσοεπιθετικού έχουν, επομένως, αφήσει θετικές εντυπώσεις στο Λονδίνο, με τον Αρτέτα να αναγνωρίζει την αγωνιστική του ετοιμότητα, την αυτοπεποίθηση και τη συνέπεια που επιδεικνύει από τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας.