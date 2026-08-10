Η Μαρίνα Σταυράκη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές ημέρες στη Μύκονο έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της. Η κάμερα του Mykonos Live TV συνάντησε το ζευγάρι στα Ματογιάννια, σε μια από τις βραδινές εξόδους του στο νησί.

Η Μαρίνα Σταυράκη, με άκρως καλοκαιρινή εμφάνιση, ανέφερε ότι περνά μοναδικά στη Μύκονο και απολαμβάνει τις διακοπές της στο νησί των Ανέμων.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος επιχειρηματίας, Μπουλέντ Οζκάν, δήλωσε ότι νιώθει υπέροχα και αποκάλυψε πως έχει επισκεφθεί αρκετές φορές τη Μύκονο. Όπως είπε, το ελληνικό νησί συγκαταλέγεται στους αγαπημένους του καλοκαιρινούς προορισμούς.

Η Μαρίνα Σταυράκη φαίνεται να διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, με τη σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία να δείχνει πως έχει αποκτήσει πιο σταθερό χαρακτήρα.