Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο απολαμβάνει η Μαρίνα Σταυράκη μαζί με τον Τούρκο σύντροφό της. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου του στο κοσμοπολίτικο νησί.

Οι δυο τους περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου και στη συνέχεια συνέχισαν τη διασκέδασή τους σε μαγαζί του νησιού, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές μαζί.

Πιστή στο αγαπημένο της χρυσό χρώμα, η Μαρίνα Σταυράκη επέλεξε ένα εντυπωσιακό διάφανο τοπ με κρίκους και αλυσίδες, το οποίο συνδύασε με χρυσές λεπτομέρειες και μαύρο σορτσάκι. Από την πλευρά του, ο σύντροφός της εμφανίστηκε με λευκό παντελόνι και ριγέ πουκάμισο.

Η Μαρίνα Σταυράκη είχε αποκαλύψει τον περασμένο Ιούνιο, μέσα από δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day», ότι η ίδια και ο σύντροφός της σχεδίαζαν να επισκεφθούν ελληνικά νησιά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παράλληλα, είχε εκφράσει την επιθυμία της να τον βοηθήσει να μάθει ελληνικά.

Όπως είχε δηλώσει: «Τα ελληνικά νησιά είναι προτεραιότητα για το καλοκαίρι. Όλοι έχουμε τις προσωπικές και επαγγελματικές μας υποχρεώσεις. Νομίζω ότι τώρα ανοίγεται μία πολύ ωραία περίοδος, που θα μπορέσουμε να έρθουμε και πιο κοντά. Η στόχευση είναι να τον διδάξω ελληνικά. Οπότε, στην επόμενη συνάντηση πρέπει να εξετάσετε εκείνον για το κατά πόσο είμαι καλή καθηγήτρια».