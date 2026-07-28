Μια ιδιαίτερα ανανεωμένη εικόνα παρουσίασε στους ακολούθους της η Μαρίνα Σταυράκη, δημοσιεύοντας φωτογραφικό υλικό από τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις στη Μύκονο, με την εξωτερική της εμφάνιση να δείχνει εξαιρετικά φρέσκια.

Στις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας στα social media, η Μαρίνα Σταυράκη ποζάρει με καλοκαιρινή διάθεση και στιλ.

Συνοδεύοντας τις επίμαχες φωτογραφίες, η Μαρίνα Σταυράκη προχώρησε σε μια αναλυτική περιγραφή των εμπειριών της στο νησί, εστιάζοντας στις ομορφιές του τοπίου αλλά και στις κοσμοπολίτικες συναντήσεις της.

Όπως ανέφερε η ίδια χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της:

«Η Μύκονος έχει τον μοναδικό τρόπο να σε κάνει να αισθάνεσαι πως κάθε καλοκαίρι είναι η πρώτη φορά. Το φως του Αιγαίου, η ανεπιτήδευτη κυκλαδίτικη κομψότητα, οι χρυσαφένιες παραλίες, τα λευκά σοκάκια και η αύρα του νησιού δημιουργούν ένα σκηνικό που συνδυάζει τη γαλήνη με την κοσμοπολίτικη ενέργεια.»

Παράλληλα, η Μαρίνα Πατούλη έκανε ειδική αναφορά στις περιοχές που επισκέφθηκε αλλά και στην αντίληψή της για την πολυτέλεια:

«Από την Ψαρού και το Καλολιβάδι έως τη Φτελιά, τον Πάνορμο και τον Άγιο Σώστη, κάθε γωνιά της Μυκόνου αφηγείται τη δική της ιστορία. Ανάμεσα στις βόλτες στο Ματογιάννι και τις ξεχωριστές στιγμές στο Nammos Village, αντιλαμβάνεσαι ότι η πραγματική πολυτέλεια δεν βρίσκεται μόνο στους τόπους, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που έχεις τη χαρά να συναντάς ξανά.»

Η διεθνής συνάντηση και η νυχτερινή ζωή

Στο ίδιο κείμενο, η Μαρίνα Σταυράκη στάθηκε σε ένα συγκεκριμένο τετ α τετ που είχε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στα σοκάκια του νησιού.

«Ξεχωριστή στιγμή του φετινού καλοκαιριού ήταν η συνάντησή μου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στον κομψό χώρο του αγαπημένου φίλου και διακεκριμένου σχεδιαστή Πάρη Παλταδόρου, στο Ματογιάννι. Μια συνάντηση που επιβεβαίωσε, για ακόμη μία φορά, ότι η Μύκονος αποτελεί σημείο συνάντησης προσωπικοτήτων, δημιουργικών ανθρώπων και φίλων από κάθε γωνιά του κόσμου.»

Κλείνοντας τη δημοσίευσή της, αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα του νησιού όταν πέφτει το φως της ημέρας:

«Και όταν πέφτει το φως του ήλιου, το νησί μεταμορφώνεται. Η μοναδική νυχτερινή του ζωή, η υψηλή αισθητική, η ζωντανή ενέργεια και η αίσθηση ότι κάθε βραδιά μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή ανάμνηση, είναι στοιχεία που κάνουν τη Μύκονο έναν πραγματικά παγκόσμιο προορισμό. Γιατί η πραγματική γοητεία του Νησιού των Ανέμων δεν βρίσκεται μόνο στις μαγευτικές εικόνες του, αλλά στις εμπειρίες, στις ανθρώπινες σχέσεις και στις αναμνήσεις που σε κάνουν να ανυπομονείς για την επόμενη επιστροφή»