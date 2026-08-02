Τα φλας των φωτογράφων συγκέντρωσε η Μαρίνα Σταυράκη κατά τη διάρκεια της βραδινής της εξόδου στη Μύκονο, όπου εμφανίστηκε μαζί με τον σύντροφό της, τον Τούρκο επιχειρηματία Μπουλέντ Οζκάν.

Η επιχειρηματίας και πρώην σύζυγος του Γιώργου Πατούλη επέλεξε για την περίσταση ένα εφαρμοστό φόρεμα σε μαύρη βάση, διακοσμημένο με παγιέτες, μεταλλικές λεπτομέρειες και μακριά κρόσσια στο τελείωμα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα λαμπερό look.

Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσή τσάντα, φαρδιά μεταλλική ζώνη στη μέση και μαντήλι στα μαλλιά, συνδυάζοντας glamour με vintage αισθητική.

Η Μαρίνα Σταυράκη φαίνεται να διανύει μία ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή, καθώς η σχέση της με τον Μπουλέντ Οζκάν εξελίσσεται σταθερά, με το ζευγάρι να πραγματοποιεί ολοένα και περισσότερες κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ίδια είχε μιλήσει με τρυφερά λόγια για τον σύντροφό της, δηλώνοντας: «Προχωράμε βήμα βήμα και μαζί. Ζούμε μια εξαιρετικά όμορφη περίοδο και θεωρώ πως όσα λέω δείχνουν ξεκάθαρα το πόσο ερωτευμένη είμαι».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η σχέση της έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την Τουρκία, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ζήσει εκεί στο μέλλον, εφόσον το αποφασίσουν από κοινού.