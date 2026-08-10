Αναφορές που δημιουργούν την εντύπωση ότι οι πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούσαν στη Δυτική Αττική αφέθηκαν χωρίς τροφή ή νερό, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τονίζει σε ενημέρωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα, σε απάντηση όσων είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες.

Ειδικότερα, το ΠΣ υπογραμμίζει ότι υπάρχει διοικητική μέριμνα για την προμήθεια με όλα τα απαραίτητα των ανθρώπων που επιχειρούν στα μέτωπα, τα οποία μοιράζονται με πυροσβεστικά οχήματα και υπήρχε επάρκεια και περίσσευμα. Παράλληλα εκφράζει τις ευχαριστίες του για τις σημαντικές, όπως επισημαίνει, προσφορές των εθελοντών, για τις οποίες ωστόσο διευκρινίζει ότι λειτουργούν συμπληρωματικά στην διοικητική μέριμνα.

Ειδικότερα, για το συγκεκριμένο θέμα, το ΠΣ αναφέρει:

«Για τις αναφορές που έχουν αναπαραχθεί σχετικά με την παροχή τροφής και νερού στις δυνάμεις που επιχειρούσαν στις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής, διευκρινίζεται ότι τρόφιμα και νερό διανεμήθηκαν ανά τομέα της πυρκαγιάς με οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, υπήρξε επάρκεια και περίσσευμα τροφίμων και νερού.

Παράλληλα, όπως συμβαίνει κατά κόρον τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια μεγάλων δασικών πυρκαγιών, φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και πολίτες προσφέρουν με δική τους πρωτοβουλία τρόφιμα και νερό απευθείας στις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή τους.

Οι προσφορές αυτές είναι σημαντικές και ευπρόσδεκτες, λειτουργούν όμως συμπληρωματικά προς την οργανωμένη διοικητική μέριμνα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επομένως, αναφορές που δημιουργούν την εντύπωση ότι δυνάμεις οι οποίες επιχειρούσαν στη Δυτική Αττική αφέθηκαν χωρίς τροφή ή νερό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η διοικητική μέριμνα εφαρμόστηκε κανονικά, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και αφορά το σύνολο των δυνάμεων που βρίσκονται στο πεδίο και συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστών, των εθελοντών πυροσβεστών, των δασικών υπαλλήλων, καθώς και του προσωπικού των λοιπών φορέων που συνδράμουν».