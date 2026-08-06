Η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο, όμως οι συνέπειές της γίνονται τώρα πιο εμφανείς. Η επόμενη ημέρα βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες να ξεκινούν την αποτίμηση των καταστροφών, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να διαχειριστούν όσα άφησε πίσω της η φωτιά.

Στο Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, οι πληγέντες επιστρέφουν στις περιοχές τους αντικρίζοντας κατεστραμμένες περιουσίες. Πολλές οικογένειες έχουν χάσει τα σπίτια τους και πλέον δεν διαθέτουν χώρο για να μείνουν. Μαζί με τη θλίψη και την απόγνωση, εκφράζουν έντονη αγανάκτηση, υποστηρίζοντας ότι η πυρκαγιά έκαιγε επί ώρες χωρίς να περιοριστεί εγκαίρως, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Την ίδια ώρα, ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, καταγράφοντας τις ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Η διαδικασία θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι απώλειες είναι εκτεταμένες και αρκετοί κάτοικοι βρίσκονται χωρίς στέγη.

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί μετά το πέρασμα της φωτιάς είναι αποκαρδιωτική. Το φυσικό τοπίο έχει αλλοιωθεί δραματικά, αφήνοντας πίσω του ένα σκηνικό καταστροφής που δύσκολα θα επανέλθει στην προηγούμενη μορφή του.

Στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά στη Βοιωτία

Ενώ οι έρευνες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, σήμερα απολογούνται ενώπιον της ανακρίτριας οι δύο συλληφθέντες που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η φωτιά αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα. Από το σημείο όπου εκδηλώθηκε μέχρι την Ψάθα, το Πόρτο Γερμενό και το Κανδήλι, οι φλόγες κατέκαψαν χιλιάδες στρέμματα γης, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Στην ανακρίτρια οδηγούνται ο 68χρονος ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας, στις εγκαταστάσεις της οποίας φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά, καθώς και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για τέσσερα κακουργήματα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις ευθύνες που οδήγησαν στην εκδήλωση της καταστροφικής φωτιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια περιοχή είχε εκδηλωθεί ακόμα μία πυρκαγιά στις 27 Ιουνίου, η οποία είχε κάψει περίπου 60 στρέμματα, ωστόσο τότε είχε τεθεί εγκαίρως υπό έλεγχο.

Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή ζητά απαντήσεις

Σε κρίσιμο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της τραγωδίας.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσουν οι καταθέσεις των δύο επιζώντων, οι καταγεγραμμένες συνομιλίες, καθώς και τα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί από τους ερευνητές. Τα στοιχεία αυτά εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν στην ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών πριν από τη σύγκρουση.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του Έλληνα συντονιστή του Bell επιδιώκει να αποδοθούν τυχόν ευθύνες και προχωρά στις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ζητώντας να διαλευκανθούν πλήρως τα γεγονότα που οδήγησαν στην απώλεια του συγγενικού τους προσώπου.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο συντονισμός της εναέριας επιχείρησης, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, από ανθρώπινο λάθος και τεχνική βλάβη έως ενδεχόμενη αστοχία στον επιχειρησιακό συντονισμό.