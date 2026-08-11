Οικονομική βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Κολομβία ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του περισσότερους από 100 νεκρούς και εκτεταμένες καταστροφές.

Η κυβέρνηση Τραμπ, που υποστηρίζει τον νέο πρόεδρο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, πολιτικό της λεγόμενης σκληρής δεξιάς που ανέλαβε την εξουσία τρεις ημέρες νωρίτερα, διευκρίνισε ότι η βοήθεια θα επιτρέψει να διατεθούν σε σεισμοπαθείς σκηνές, τρόφιμα, μέτρα προστασίας, καθώς και να αποτιμηθούν οι ζημιές της «καταστροφικής» σεισμικής δόνησης, σημείωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω X.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των κολομβιανών αρχών, τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 87 έχουν τραυματιστεί. Περίπου 1.600 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ τουλάχιστον 61 έχουν καταρρεύσει.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές, καθώς υπάρχουν ακόμη αναφορές για αγνοουμένους και ανθρώπους που ενδέχεται να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταστροφές σε περιοχές όπως το Κάλι και η Περέιρα, ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί επίσης σε νοσοκομεία και αεροδρόμια. Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και σε γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων ο Ισημερινός και ο Παναμάς.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, προκειμένου να επιταχυνθεί η κινητοποίηση πόρων και η παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα διαθέσει 15,5 εκατομμύρια δολάρια ως επείγουσα βοήθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής.

Η διεθνής βοήθεια έχει ήδη αρχίσει να κινητοποιείται, καθώς και άλλες χώρες έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συνδράμουν την Κολομβία στις επιχειρήσεις ανακούφισης των πληγέντων και αποκατάστασης των ζημιών.