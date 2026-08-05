Καλύτερη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν και σήμερα, Τετάρτη 5/8, επί ποδός ενώ τη νύχτα της Τρίτης έδωσαν μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Τα τρία κύρια σημεία τα οποία εξακολουθούν να απασχολούν την Πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, προς το Κανδήλι Μεγάρων και στην περιοχή Αγίας Παρασκευής – Αγίου Νεκταρίου.

Στην Ψάθα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ERTNews, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς και η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη, ενώ οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές του έχοντας δει τις περιουσίες τους να παραδίδονται στις φλόγες.

Τα πρώτα εναέρια μέσα άρχισαν εκ νέου να πετούν πάνω από την περιοχή με το πρώτο φως της ημέρας πραγματοποιώντας αναγνωριστικές πτήσεις και ελέγχοντας τις ελάχιστες θερμές εστίες που έχουν απομείνει.

Στην πλευρά της Ψάθας δεν διακρίνονταν ενεργές φλόγες ούτε πολλαπλά «καντηλάκια», όπως αποκαλούνται οι μικρές εστίες που σιγοκαίνε. Μόνο μία περιορισμένη εστία έγινε ορατή προς τα νότια και τέθηκε άμεσα υπό την επιτήρηση του ελικοπτέρου.

Οι καιρικές συνθήκες είναι προς το παρόν ευνοϊκές, καθώς δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Αυτό επιτρέπει στα εναέρια μέσα να πραγματοποιούν ασφαλέστερα αναγνωριστικές πτήσεις και, όπου χρειάζεται, στοχευμένες ρίψεις νερού.

Πυκνό πέπλο ομίχλης και καπνού πάνω από τον ορεινό όγκο

Ιδιαίτερη είναι η εικόνα στα δυτικά της Ψάθας, όπου ένας συνδυασμός ομίχλης και καπνού έχει σχηματίσει πυκνό πέπλο πάνω από τον ορεινό όγκο.

Όσο περνούν οι ώρες και αλλάζει η φορά του αέρα, ο καπνός μεταφέρεται προς τον οικισμό, βαραίνοντας σταδιακά την ατμόσφαιρα και κάνοντας εντονότερη τη μυρωδιά του καμένου.

Αστυνομικές περιπολίες και ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις τακτικές περιπολίες, ενώ σε σημεία του κεντρικού οδικού άξονα έχουν στηθεί προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε διακοπή της, εάν υπάρξει αναζωπύρωση ή νέα επιχειρησιακή ανάγκη.

Στην περιοχή επίσης έχουν φτάσει και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους.

Τέσσερα ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής τέσσερα ελικόπτερα. Παράλληλα, πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν σε ολόκληρη την περίμετρο της πυρκαγιάς, ελέγχοντας θερμά και καπνογόνα σημεία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες επιχειρούσαν αδιάκοπα, προκειμένου να ανακόψουν άμεσα οποιαδήποτε αναζωπύρωση. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα καπνογόνα σημεία έχουν μειωθεί, ωστόσο η έκταση της καταστροφής επιβάλλει συνεχή επιτήρηση.

Στην επιχείρηση συνδράμουν:

Οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Η Δασική Υπηρεσία και οι δήμοι των πληγεισών περιοχών.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, μέσω της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

Στάχτη 144.243 στρέμματα σε Αττική και Βοιωτία

Αποκαλυπτικά για το μέγεθος της καταστροφής είναι τα νεότερα στοιχεία από την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

Με βάση δορυφορική εικόνα που ελήφθη τις πρωινές ώρες της Τρίτης 4 Αυγούστου, η συνολική καμένη έκταση σε Αττική και Βοιωτία ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα.

Ειδικότερα:

Στη Βοιωτία, στην περιοχή της Ξηρονομής, έχουν καεί 30.966 στρέμματα.

Στην ευρύτερη περιοχή Αττικής και Βοιωτίας, με επίκεντρο το Πόρτο Γερμενό, έχουν καεί 113.277 στρέμματα.

Η δορυφορική καταγραφή αποτυπώνει μια εκτεταμένη ζώνη καταστροφής, η οποία ξεκινά από τη Βοιωτία και φτάνει έως τις περιοχές της Δυτικής Αττικής.