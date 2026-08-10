Στη Μύκονο περνά μερικές ημέρες ξεκούρασης ο Νίκος Βέρτης, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από το απαιτητικό επαγγελματικό του πρόγραμμα και απολαμβάνοντας πιο χαλαρές στιγμές με την παρέα του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εθεάθη το βράδυ στα Ματογιάννια, όπου βγήκε για ποτό με τους φίλους του. Η κάμερα του Mykonos Live TV τον κατέγραψε σε ιδιαίτερα ευδιάθετη διάθεση, μακριά από τη σκηνή και τις συναυλιακές του υποχρεώσεις.

Για τη βραδινή του έξοδο επέλεξε total black εμφάνιση, την οποία συνδύασε με μαύρα γυαλιά. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς κάθισε με την παρέα του, απόλαυσε το κρασί του και κάπνισε το πούρο του, δείχνοντας να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές του.