Ο τυφώνας Ντόλφιν προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις στο ανατολικό τμήμα της Κίνας σήμερα, με αποτέλεσμα την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, ενώ σιγά σιγά αποδυναμώνεται η ισχύς του.

Ο τυφώνας αποδυναμώθηκε αφού έφτασε στη στεριά δύο φορές κατά μήκος των ακτών της επαρχίας Τζετζιάνγκ, στην ανατολική Κίνα, χθες, Κυριακή, ανακοίνωσε το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο (CMN). Η προειδοποίηση που εξέδωσε σήμερα το μετεωρολογικό ινστιτούτο βρίσκεται στη χαμηλότερη βαθμίδα του συναγερμού για τυφώνα, μετά την επανεκτίμηση της προειδοποίησης για το μέγιστο επίπεδο επαγρύπνησης που είχε εκδώσει χθες.

Ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχίσουν να πλήττουν διάφορες ζώνες στο ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας ως αύριο, Τρίτη, προειδοποίησε επίσης το μετεωρολογικό ινστιτούτο.

Οι Αρχές εξέδωσαν σήμερα συναγερμό στην υψηλότερη βαθμίδα για ξαφνικές πλημμύρες στο ανατολικό και το νότιο τμήμα της επαρχίας Τζετζιάνγκ, σύμφωνα παράλληλα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Στη Σανγκάη 943 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα, ανακοίνωσαν παράλληλα οι αρχές αερολιμένων σε δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο, ενώ ανεστάλησαν οι δημόσιες συγκοινωνίες στην πόλη.

Σε επιφυλακή βρίσκεται επίσης το βόρειο τμήμα της χώρας, με πέντε περιοχές του Πεκίνου να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για ισχυρές βροχοπτώσεις σήμερα. Αρκετές από αυτές έχουν προειδοποιήσει για κινδύνους πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Το διεθνές αεροδρόμιο Νινγκμπό, στην Τζετζιάνγκ, ανακοίνωσε την επανάληψη της λειτουργίας του από σήμερα το μεσημέρι, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ορισμένες πτήσεις εξακολουθεί να ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν.

Στην πρωτεύουσα της επαρχίας αυτής, τη Χανγκτζόου, το μετρό ξανάρχισε σήμερα το πρωί να λειτουργεί, ενώ χθες είχε διακοπεί η λειτουργία του.

Στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, ο τυφώνας Ντόλφιν είχε προκαλέσει την έκδοση συναγερμών στο μέγιστο επίπεδο και την απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, όπως και την ακύρωση πάνω από χιλίων πτήσεων.