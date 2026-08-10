Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Στέλιου Ράμφου εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, υπογραμμίζοντας τη σημαντική θέση που κατείχε ο διακεκριμένος διανοούμενος στη σύγχρονη ελληνική σκέψη και στον δημόσιο βίο.

Σε δήλωσή του για την εκδημία του Στέλιου Ράμφου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνει ότι «Με αισθήματα θλίψης αποχαιρετούμε τον Στέλιο Ράμφο, έναν από τους πιο σημαίνοντες στοχαστές της σύγχρονης εποχής».

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρεται στη διαδρομή και την πνευματική προσφορά του Στέλιου Ράμφου, επισημαίνοντας ότι υπήρξε ένας σημαντικός διανοούμενος που αφιέρωσε τη ζωή του στην προσπάθεια να εμβαθύνει την εθνική αυτογνωσία.

Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην προσωπικότητα του εκλιπόντος, περιγράφοντάς τον ως ένα ανήσυχο πνεύμα με έντονη ηθική ακεραιότητα. Όπως σημειώνει, ο Στέλιος Ράμφος συνδύαζε την ευγένεια στη συμπεριφορά του με το πάθος για την αναζήτηση βαθύτερων αληθειών.

Η συμβολή του στη νεοελληνική σκέψη

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Στέλιος Ράμφος επιχείρησε μέσα από το έργο του να προσεγγίσει και να ερμηνεύσει τις δομές της νεοελληνικής σκέψης και τις νοοτροπίες που τη διαμόρφωσαν.

Για τον σκοπό αυτό, συνέδεσε διαφορετικές πνευματικές παραδόσεις, αντλώντας στοιχεία από την αρχαία γραμματεία, τη βυζαντινή παράδοση και τη δυτική φιλοσοφία. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τις ιστορικές και θρησκευτικές συνθέσεις και αναφορές που συνδέονται με τη νεοελληνική ταυτότητα.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επισημαίνει ακόμη ότι η παρουσία του Στέλιου Ράμφου δεν περιορίστηκε στο συγγραφικό του έργο. Μέσα από τα βιβλία του, τις διδασκαλίες του και τις δημόσιες τοποθετήσεις του, συνέβαλε στη δημιουργία ενός διαρκούς και δημιουργικού διαλόγου γύρω από την κοινωνία.

Όπως τονίζει, με αυτόν τον τρόπο διαμόρφωσε μια παρουσία στον δημόσιο βίο που χαρακτηριζόταν από σταθερότητα, γονιμότητα και ουσιαστική συμβολή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ολοκληρώνει τη δήλωσή του εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Στέλιου Ράμφου.