Ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Τζέικομπ Νίστρουπ στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν από τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948, καθώς τόσο ο Ντέσερς όσο και ο Τεττέη προπονήθηκαν κανονικά και τέθηκαν στη διάθεση του προπονητή τους.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα (10/08) την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης της Τρίτης (11/08, 20:30) στη Σόφια, όπου θα αντιμετωπίσουν την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο νικητής του ζευγαριού θα εξασφαλίσει την παρουσία του στα Play Offs της διοργάνωσης.

Ο Νίστρουπ είδε με ικανοποίηση τους δύο επιθετικούς να επιστρέφουν στις επιλογές του, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο Λιβάι Γκαρσία. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δανός τεχνικός διαθέτει περισσότερες λύσεις για τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση.

Παρότι τόσο ο Ντέσερς όσο και ο Τεττέη δεν θεωρείται πιθανό να πάρουν θέση στο βασικό σχήμα, αμφότεροι μπορούν να προσφέρουν σημαντικές βοήθειες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες, είναι διαθέσιμοι να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο από τον πάγκο και να ενισχύσουν την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού.