Η Κατερίνα Παπουτσάκη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές ημέρες και δεν διστάζει να μοιράζεται με τους followers της στιγμές από την πιο χαλαρή πλευρά της καθημερινότητάς της.

Σε νέο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η ηθοποιός εμφανίζεται με το μαγιό της, χαμογελαστή και ευδιάθετη, κάνοντας μια παιχνιδιάρικη βόλτα μπροστά στην κάμερα σαν σε αυτοσχέδια πασαρέλα.

Για τη μουσική επένδυση του βίντεο επέλεξε το τραγούδι «Καλοκαιρινά Ραντεβού», όχι όμως στην αρχική εκτέλεση από τις «Δυτικές Συνοικίες». Η Κατερίνα Παπουτσάκη χρησιμοποίησε τη δική της εκδοχή του κομματιού, την οποία έχει ερμηνεύσει μαζί με τον Papazo.

Το αποτέλεσμα ενθουσίασε τους θαυμαστές της ηθοποιού, οι οποίοι την αποθέωσαν για το καλλίγραμμο κορμί της.