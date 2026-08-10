Τα 95α γενέθλιά της γιορτάζει η Ρίκα Διαλυνά, μία από τις πιο λαμπερές και αναγνωρίσιμες παρουσίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Με αφορμή τη ξεχωριστή αυτή ημέρα, ήρθε ξανά στο φως ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα νεανικά της χρόνια, που αποτυπώνει τη διαχρονική κομψότητα και γοητεία της.

Το Studio Κλεισθένης επέλεξε να της ευχηθεί δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τη δεκαετία του 1960. Στο καλοκαιρινό στιγμιότυπο, η Ρίκα Διαλυνά βρίσκεται στην πλώρη ενός σκάφους, χαμογελαστή, με ναυτικό καπέλο, αμάνικο τοπ και παντελόνι, σε μια εικόνα που αποτυπώνει τη χαρακτηριστική κομψότητα της εποχής.

«Χρόνια πολλά στην υπέροχη και πανέμορφη ηθοποιό Ρίκα Διαλυνά! Με το φακό του Κλεισθένη την δεκαετία του 60», σημειώθηκε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η διαδρομή της, ωστόσο, ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Το 1954 αναδείχθηκε Σταρ Ελλάς και στη συνέχεια ακολούθησε διεθνή καριέρα, με συνεργασίες και κινηματογραφικές παρουσίες στο εξωτερικό.

Τα τελευταία χρόνια η Ρίκα Διαλυνά έχει επιλέξει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ζει μόνιμα στο Ηράκλειο της Κρήτης, επιστρέφοντας στον τόπο όπου γεννήθηκε. Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από επίσκεψή του στο σπίτι της στην Κρήτη, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα από τη σημερινή ζωή της αγαπημένης ηθοποιού.