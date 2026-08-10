Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 31χρονη από τον Πύργο, η οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον αυχένα κατά τη διάρκεια βουτιάς στη θάλασσα στη Γλύφα Βαρθολομιού, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της, όταν ένα οικογενειακό παιχνίδι στο νερό πήρε απρόσμενα δραματική τροπή.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Η γυναίκα είχε πάει για μπάνιο μαζί με την οικογένειά της και σύμφωνα με τις πληροφορίες, την ώρα που βρίσκονταν στη θάλασσα, ο σύζυγός της την ανέβασε στους ώμους του στο πλαίσιο του παιχνιδιού και στη συνέχεια την έριξε στο νερό.

Κατά τη διάρκεια της βουτιάς, η 31χρονη φέρεται να εκτινάχθηκε προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στην περιοχή του αυχένα. Από εκείνη τη στιγμή, η οικογενειακή διασκέδαση μετατράπηκε σε αγωνιώδη προσπάθεια για την παροχή βοήθειας στη γυναίκα.

Μπροστά στα δύο παιδιά της το σοβαρό περιστατικό

Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι στιγμές για τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, καθώς βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό και είδαν τη μητέρα τους να τραυματίζεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η 31χρονη απομακρύνθηκε από το σημείο και μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, με ιδιαίτερη προσοχή εξαιτίας της σοβαρότητας του τραυματισμού της.

Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της. Εκεί εξακολουθεί να νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να περιοριστεί η βλάβη

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού στον αυχένα, η ζωή της 31χρονης δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Ωστόσο, η έκταση της κάκωσης προκαλεί μεγάλη ανησυχία και οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι συνέπειες που έχει προκαλέσει το τραύμα.

Η πορεία της υγείας της παρακολουθείται στενά, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της κατάστασής της.

Συνελήφθη ο σύζυγος της 31χρονης

Στο μεταξύ, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου της 31χρονης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός της.

Σε βάρος του, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, διερευνάται το αδίκημα που σχετίζεται με πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια πώς έγινε η βουτιά και τι ακριβώς προηγήθηκε του σοβαρού τραυματισμού.