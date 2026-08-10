Από θαύμα σώθηκε ένα αγοράκι 2,5 ετών στην περιοχή της Παραλίας Πατρών, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου όπου έπαιζε. Η πτώση του μικρού παιδιού ανακόπηκε από τα κλαδιά δέντρου που βρισκόταν ακριβώς κάτω από το μπαλκόνι, αποτρέποντας τα χειρότερα και γλιτώνοντάς το από βαρύτατο τραυματισμό.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Παραλία Πατρών, όταν το 2,5 ετών παιδάκι ξέφυγε της προσοχής και βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού του.

Η παρουσία ενός δέντρου στο σημείο αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς λειτούργησε ως αμορτισέρ, απορροφώντας τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης στο έδαφος. Αποτέλεσμα ήταν το παιδί να υποστεί μόνο κατάγματα, αποφεύγοντας μοιραίες ή σοβαρότερες βλάβες για τη ζωή του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ο μικρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, υποβαλλόμενος στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τη φροντίδα των ιατρών.