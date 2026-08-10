Μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας 10/08στην περιοχή του Καβρού Αποκορώνου στα Χανιά, όταν γυναίκα παρασύρθηκε από τη θάλασσα και χρειάστηκε άμεσα τη συνδρομή ναυαγοσώστη. Ο Παντελεήμων Κυριακάκης, παρά τα μεγάλα κύματα και τον έντονο κυματισμό, μπήκε στη θάλασσα και κατάφερε να προσεγγίσει τη γυναίκα που βρισκόταν σε κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου δέκα λεπτά πριν από την επίσημη έναρξη της βάρδιας των ναυαγοσωστών. Οι ναυαγοσώστες είχαν ήδη φτάσει στην παραλία και βρίσκονταν στη διαδικασία προετοιμασίας και ανοίγματος των πύργων τους, όταν αντιλήφθηκαν ότι μια λουόμενη είχε παρασυρθεί από τα νερά.

Ο Παντελεήμων Κυριακάκης αντιλήφθηκε άμεσα την κατάσταση και χωρίς καθυστέρηση κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα, επιχειρώντας να φτάσει στη γυναίκα. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς ο ισχυρός κυματισμός δυσχέραινε σημαντικά την προσπάθεια προσέγγισής της.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο ναυαγοσώστης Μενέλαος Θεοδωρακάτος, ο οποίος είχε βάρδια στον ίδιο πύργο με τον κ. Κυριακάκη και ανέλαβε ρόλο back up. Καθώς η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη, στο σημείο έσπευσε να συνδράμει και τρίτος ναυαγοσώστης, ο Φίλιππος Φραγγούλης, από διπλανό πύργο.

Ο Μενέλαος Θεοδωρακάτος περιέγραψε στο Cretalive τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της έγκαιρης προσέλευσης των ναυαγοσωστών στην παραλία.

«Ήταν στην αρχή της βάρδιας, όταν ανοίγαμε τους πύργους, 10 λεπτά πριν την έναρξη της βάρδιας συγκεκριμένα. Κατεβαίνουμε πάντα νωρίτερα και τις ημέρες που υπάρχουν κόκκινες σημαίες πάντα μπαίνουν έξτρα ναυαγοσώστες. Είναι σημαντικό πολύ αυτό», επισημαίνει ο κ. Θεοδωρακάτος.

Οι αρμόδιοι υπενθυμίζουν για ακόμη μία φορά ότι η είσοδος στη θάλασσα υπό τέτοιες συνθήκες μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η καθοριστική σημασία της έγκαιρης παρουσίας των ναυαγοσωστών και της ενισχυμένης στελέχωσης των ναυαγοσωστικών πόστων όταν οι θαλάσσιες συνθήκες είναι δύσκολες.