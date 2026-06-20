Είναι από τις λίγες φορές που η εκλογή ενός πολιτικού ως βουλευτή έχει προκαλέσει τόσες πολλές συζητήσεις.

Ο Άντι Μπέρναμ εξελέγη στο βρετανικό κοινοβούλιο ως βουλευτής των Εργατικών, σε μια εκλογική περιφέρεια του Λανκασάιρ, και έχει τέτοια δυναμική που μπορεί να αμφισβητήσει τον Σερ Κιρ Στάρμερ για την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πριν εκλεγεί στο κοινοβούλιο, ο Μπέρναμ ήταν δήμαρχος της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ. Η πορεία του ως Εργατικού δημάρχου αυτής της σημαντικής πόλης αποτέλεσε πηγή αισιοδοξίας για πολλούς υποστηρικτές του κόμματος κατά τη διάρκεια των ετών της Συντηρητικής διακυβέρνησης, αλλά και στη διάρκεια της μάλλον άχρωμης ηγεσίας του Στάρμερ ο οποίος του απέτρεψε τη συμμετοχή σε αναπληρωματική εκλογή τον Μάρτιο.

Ωστόσο, η κακή επίδοση των Εργατικών στις τοπικές εκλογές της Αγγλίας τον Μάιο, καθώς και στη Σκωτία και την Ουαλία, προκάλεσε κρίση ηγεσίας.

Ένα στοιχείο αυτής της κρίσης, οργανωμένο από πολλούς υποστηρικτές του Μπέρναμ μέσα στο κόμμα, ήταν η παραίτηση του εν ενεργεία βουλευτή των Εργατικών στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ, κοντά στο Μάντσεστερ.

Έτσι, ο Μπέρναμ μπόρεσε να διεκδικήσει την έδρα, να εισέλθει στο Ουέστμινστερ. Δεν υπάρχει βρετανική εφημερίδα σήμερα που δεν κάνει αναφορά στο πρόσωπό του αφού πολλοί, βλέπουν ότι υπάρχει τρόπος να ανακοπεί η άνοδος του δεξιού κόμματος Reform UK. Η αναμέτρηση μεταξύ Εργατικών και Reform στη βόρεια Αγγλία αναμένεται να διαμορφώσει το αποτέλεσμα των επόμενων γενικών εκλογών του 2029.

Η στρατηγική απέναντι στο Reform UK

Ο Μπέρναμ θεωρεί ότι ο τρόπος για να ηττηθεί το Reform δεν είναι η αντιγραφή των πολιτικών και της ρητορικής του, όπως επιχείρησε ο Στάρμερ με την αμφιλεγόμενη ομιλία του «Νησί των Ξένων» το 2025. Πιστεύει ότι η παροχή αποτελεσματικών τοπικών υπηρεσιών, που βελτιώνουν άμεσα τη ζωή των πολιτών, θα είναι το κλειδί για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση των Εργατικών.

Για τον λόγο αυτό, η εμπειρία του από την ενοποίηση του συστήματος μεταφορών του Μάντσεστερ θεωρείται πρότυπο για το τι θα μπορούσε να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο.

Παρότι η διοίκηση μιας πόλης όπως το Μάντσεστερ – ακόμη και με δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες – είναι αναμφίβολα ευκολότερη από τη διακυβέρνηση ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η κριτική στον Στάρμερ και το νέο πολιτικό αφήγημα

Ο Στάρμερ γνώριζε ότι η «αλλαγή», το κεντρικό σύνθημα των εκλογών του 2024, ήταν αυτό που επιθυμούσαν οι ψηφοφόροι. Ωστόσο, η αλλαγή είναι πιο εύκολο να διακηρυχθεί παρά να εφαρμοστεί. Η έμφαση που έδωσε σε μια «κυβέρνηση προσανατολισμένη σε αποστολές» δεν κατάφερε ούτε να εμπνεύσει ούτε να προσφέρει τη χειροπιαστή βελτίωση που περίμενε η κοινωνία. Αυτή η τεχνοκρατική προσέγγιση δεν ανταποκρίθηκε στις πολιτικές προκλήσεις της δεκαετίας του 2020.

Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι ότι το βρετανικό εκλογικό σώμα έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία δέκα χρόνια. Η έμφαση του Μπέρναμ στην ελπίδα συνδέεται άμεσα με το δεύτερο συστατικό της πολιτικής του πρότασης: την τοπικότητα. Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ του Λονδίνου και της υπόλοιπης Αγγλίας, ιδιαίτερα στις μικρές πόλεις του βορρά και στις παράκτιες περιοχές.

Από τη βόρεια Αγγλία στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής

Όταν ο Μπέρναμ δήλωσε ότι η εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ δεν θα αποτελέσει απλώς ένα σκαλοπάτι προς το Ουέστμινστερ αλλά ένα σημείο αναφοράς για τη βρετανική πολιτική, εννοούσε ότι οι ανάγκες τέτοιων περιοχών θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής. Στόχος είναι η πολιτική να λειτουργεί υπέρ των πιο υποβαθμισμένων περιοχών της χώρας.

Σύμφωνα με Βρετανούς αναλυτές, παραμένει σταθερά ενταγμένος στην τεχνοκρατική και ωφελιμιστική παράδοση του σύγχρονου Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, η ανάδειξη ενός ηγέτη που προέρχεται από το εκλογικό πεδίο μάχης της βόρειας Αγγλίας μπορεί να κάνει τους ψηφοφόρους αυτής της περιοχής να αισθανθούν ότι η φωνή τους ακούγεται.

Μετά την εκλογική ήττα των Εργατικών το 2010, ο Μπέρναμ διεκδίκησε για πρώτη φορά την ηγεσία του κόμματος, αλλά ηττήθηκε από τον Εντ Μίλιμπαντ. Πέντε χρόνια αργότερα επιχείρησε ξανά να φτάσει στην κορυφή, αυτή τη φορά όμως ηττήθηκε από τον Τζέρεμι Κόρμπιν.

Οι επικρίσεις και το βλέμμα στο μέλλον

Οι επικριτές του τον κατηγορούν διαχρονικά ότι προσαρμόζει τις θέσεις του ανάλογα με το πολιτικό κλίμα. Υπήρξε υποστηρικτής της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει μετακινηθεί πιο αριστερά σε ζητήματα όπως η επανακρατικοποίηση δικτύων ενέργειας και ύδρευσης.

Τώρα όμως όλοι θεωρούν ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει έναν νέο εν αναμονή πρωθυπουργό.