Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο έκδοσης εντάλματος για ανθρωποκτονία σε βάρος του 43χρονου υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε μισθώσει ακίνητο της αγνοούμενης και βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

Η υπόθεση, που αρχικά αντιμετωπιζόταν ως εξαφάνιση, έχει πάρει πλέον ιδιαίτερα σοβαρή τροπή, καθώς τα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί από τους αστυνομικούς αξιολογούνται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και θεωρούνται κρίσιμα για την περαιτέρω ποινική εξέλιξη της έρευνας.

Ο 43χρονος, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της 45χρονης.

Ωστόσο, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων φέρονται να είχαν αρχίσει να τον αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη καχυποψία ήδη από τη δεύτερη κατάθεσή του, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπίστωσαν κενά, αντιφάσεις και σημεία που δεν έδειχναν να αποκαλύπτουν ολόκληρη την εικόνα για τις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της γυναίκας.

Τα ευρήματα που αλλάζουν την έρευνα

Στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων βρίσκονται ευρήματα που εντοπίστηκαν στο σπίτι και στο περιβάλλον που συνδέεται με τον 43χρονο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε ίχνη αίματος, αλλά και σε αντικείμενα που έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, μεταξύ των οποίων και σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στην κατοικία.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν υπήρξε προσπάθεια καθαρισμού ή αλλοίωσης στοιχείων, καθώς και αν τα βιολογικά ίχνη μπορούν να συνδεθούν με την αγνοούμενη. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων θεωρούνται καθοριστικά, καθώς από αυτά ενδέχεται να κριθεί αν η δικογραφία θα περάσει οριστικά από το επίπεδο της εξαφάνισης σε υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται και σε άλλα σημεία ενδιαφέροντος, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθεί να συνθέσει το πλήρες χρονολόγιο των κινήσεων τόσο της Σταυρούλας Λεβεντάκη όσο και του 43χρονου. Η αγνοούμενη φέρεται να εθεάθη για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου, ενώ ο ενοικιαστής της θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο-κλειδί, καθώς φέρεται να ήταν από τους τελευταίους ανθρώπους που είχαν επαφή μαζί της.

Οι καταθέσεις και οι υποψίες της Ασφάλειας

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων είχαν επικεντρωθεί στον 43χρονο ήδη από τις πρώτες φάσεις της έρευνας. Οι απαντήσεις του στις καταθέσεις του φέρονται να μην έπεισαν τους έμπειρους αξιωματικούς, οι οποίοι εκτίμησαν ότι δεν έλεγε όλα όσα γνώριζε.

Από τη δεύτερη κατάθεσή του, οι Αρχές φέρονται να είχαν διαμορφώσει την εικόνα ότι ο 43χρονος απέκρυπτε κρίσιμες πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αστυνομική διαχείριση έγινε με προσοχή, ώστε να μη νιώσει ότι βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση και να κινηθεί με τρόπο που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει τους αστυνομικούς σε νέα στοιχεία ή ακόμη και στο σημείο όπου μπορεί να βρίσκεται η 45χρονη.

Η τακτική αυτή δείχνει ότι οι Αρχές δεν περιορίστηκαν μόνο στις καταθέσεις, αλλά παρακολουθούσαν συνολικά τη συμπεριφορά, τις κινήσεις και τις αντιδράσεις του 43χρονου, προσπαθώντας να εντοπίσουν αντιφάσεις ανάμεσα στα λεγόμενά του και στα πραγματικά δεδομένα της έρευνας.

Πώς εντοπίστηκε ο βασικός ύποπτος

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν ο 43χρονος φέρεται να επιχείρησε να εξαφανιστεί, μετά την αποκάλυψη ότι οι Αρχές είχαν εντοπίσει σημαντικά ευρήματα. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και άρχισαν να τον αναζητούν, στήνοντας κλοιό στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, ο άνδρας είχε απομακρυνθεί από το σπίτι του, ενώ το κινητό του τηλέφωνο φέρεται να είχε εντοπιστεί ή αφεθεί σε άλλο σημείο, γεγονός που δυσχέρανε τις έρευνες και ενίσχυσε τις υποψίες ότι προσπαθούσε να αποφύγει τον εντοπισμό του.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν έπειτα από συντονισμένες αναζητήσεις. Ο 43χρονος φέρεται να βρέθηκε κρυμμένος μέσα σε αυτοκίνητο κοντά στην περιοχή όπου κινούνταν, με αποτέλεσμα να συλληφθεί αρχικά για υπόθεση που αφορά ναρκωτικά. Παράλληλα, όμως, παρέμεινε στο επίκεντρο της έρευνας για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Αρνείται εμπλοκή και προβάλλει ισχυρισμούς

Ο ίδιος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνιση της 45χρονης. Σε δημόσιους ισχυρισμούς του φέρεται να υποστήριξε ότι δεχόταν απειλές και ότι φοβόταν για τη ζωή του, επιχειρώντας να εξηγήσει με αυτόν τον τρόπο την εξαφάνισή του και την προσπάθειά του να παραμείνει κρυμμένος.

Οι ισχυρισμοί του εξετάζονται από τις Αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να φαίνεται ότι αλλάζουν τον βασικό προσανατολισμό της έρευνας. Οι αστυνομικοί αξιολογούν κάθε εκδοχή, ωστόσο δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα αντικειμενικά ευρήματα, στα βιολογικά ίχνη, στο βιντεοληπτικό υλικό και στις καταθέσεις προσώπων που μπορεί να γνωρίζουν λεπτομέρειες για τις τελευταίες κινήσεις της αγνοούμενης.

Το κρίσιμο βήμα της Δικαιοσύνης

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς δεν αποκλείεται ακόμη και εντός της ημέρας να υπάρξει έκδοση εντάλματος για ανθρωποκτονία. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα σηματοδοτήσει και επίσημα τη μετατροπή της υπόθεσης από εξαφάνιση σε έρευνα για έγκλημα, με τον 43χρονο να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με πολύ βαρύτερες ποινικές εξελίξεις.

Η Δικαιοσύνη αναμένει τα στοιχεία που συγκεντρώνει η ΕΛ.ΑΣ. και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, προκειμένου να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για το αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να στηρίζουν την έκδοση εντάλματος ανθρωποκτονίας.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό της Σταυρούλας Λεβεντάκη συνεχίζονται. Το μεγάλο ζητούμενο παραμένει να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στην 45χρονη, πού βρίσκεται και ποιος ήταν ο ρόλος του 43χρονου στις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στα Χανιά, καθώς όσο περνούν οι ώρες χωρίς ίχνος ζωής της αγνοούμενης, ενισχύεται το πιο σκοτεινό σενάριο. Οι Αρχές, πάντως, συνεχίζουν να κινούνται μεθοδικά, επιχειρώντας να δέσουν κάθε κομμάτι του παζλ πριν περάσουν στο επόμενο και πιο κρίσιμο στάδιο της έρευνας.